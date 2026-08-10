Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: सेवादारों ने लिया निस्वार्थ सेवा का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: रविवार को कस्बे में शिव कांवड़ सेवा समिति का सेवा शिविर भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह राणा और पूर्व विधायक नरेश सैनी द्वारा दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किया गया। राणा ने कांवड़ियों की सेवा को बड़ा परमार्थ बताया। सैनी ने कहा कि कांवड़िये भगवान शिव के स्वरूप हैं और उनकी सेवा करना भगवान की सेवा के समान है।

Saharanpur News: सेवादारों ने लिया निस्वार्थ सेवा का संकल्प

Saharanpur News: कस्बे में रविवार को शिव कांवड़ सेवा समिति के सेवा शिविर का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह राणा और पूर्व विधायक नरेश सैनी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अजीत सिंह राणा ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा करना बड़ा परमार्थ है। उन्होंने कहा कि शिविर में निस्वार्थ भाव से की गई सेवा को परमात्मा स्वीकार करते हैं।पूर्व विधायक नरेश सैनी ने कहा कि कांवड़िये भगवान शिव के स्वरूप हैं और उनकी सेवा करना भगवान भोलेनाथ की सेवा के समान है। इस दौरान डीसीडीएफ चेयरमैन सोनेंद्र राणा, संजीव कर्णवाल उर्फ बॉबी, राकेश गाबा, विजेंद्र सैनी, मुकेश चौहान, सुधीर राणा, सुनील राणा, रणवीर राणा, सचिन गर्ग, अमित चौधरी, वशिष्ठ गुप्ता, विनय चौहान, अशोक मलिक, रामकुमार बंसल, विपिन राठी, पंकज शर्मा, राजन कश्यप, राजू शर्मा, मुकेश चुघ, राजकुमार कंबोज और राजू चौधरी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Saharanpur News: शिवभक्तों की सेवा कर रहा भागीरथी सेवा समिति का कांवड़ शिविर
ये भी पढ़ें:शिविर में श्रद्धालुओं ने कांवड़ियों की सेवा, प्रसाद बांटा
ये भी पढ़ें:Banka News: कांवरियों की सेवा सनातन धर्म की अनुपम परंपरा : नित्यानंद राय
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Latest News Saharanpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।