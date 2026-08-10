Saharanpur News: सेवादारों ने लिया निस्वार्थ सेवा का संकल्प

Saharanpur News: कस्बे में रविवार को शिव कांवड़ सेवा समिति के सेवा शिविर का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह राणा और पूर्व विधायक नरेश सैनी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अजीत सिंह राणा ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा करना बड़ा परमार्थ है। उन्होंने कहा कि शिविर में निस्वार्थ भाव से की गई सेवा को परमात्मा स्वीकार करते हैं।पूर्व विधायक नरेश सैनी ने कहा कि कांवड़िये भगवान शिव के स्वरूप हैं और उनकी सेवा करना भगवान भोलेनाथ की सेवा के समान है। इस दौरान डीसीडीएफ चेयरमैन सोनेंद्र राणा, संजीव कर्णवाल उर्फ बॉबी, राकेश गाबा, विजेंद्र सैनी, मुकेश चौहान, सुधीर राणा, सुनील राणा, रणवीर राणा, सचिन गर्ग, अमित चौधरी, वशिष्ठ गुप्ता, विनय चौहान, अशोक मलिक, रामकुमार बंसल, विपिन राठी, पंकज शर्मा, राजन कश्यप, राजू शर्मा, मुकेश चुघ, राजकुमार कंबोज और राजू चौधरी मौजूद रहे।