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Saharanpur News: चेहल्लुम की मजलिस में कर्बला के शहीदों को किया याद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: न नजर आए। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके मुकाबले गुरुवार को न्यूनतम तापमान 2

Saharanpur News: चेहल्लुम की मजलिस में कर्बला के शहीदों को किया याद

Saharanpur News: चिलकाना। चेहल्लुम की छठी मजलिस में कर्बला के 72 शहीदों की कुर्बानी और हक के लिए उनके संघर्ष का किस्सा बयान किया गया। गुरुवार देर रात बड़े इमाम बारगाह मजहरे कर्बला में आयोजित मजलिस में मौलाना जिया अब्बास नकवी हरियाणवी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि कर्बला के मैदान में हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 72 साथी जंग के लिए उतरे थे, जबकि सामने यजीदी फौज के नौ लाख सैनिकों का लश्कर था। इसके बावजूद यजीदी फौज इन 72 साथियों पर जीत हासिल नहीं कर सकी। मौलाना ने कहा कि जालिम यजीद इतना डरा हुआ था कि वह मैदान-ए-कर्बला में नहीं आया। आखिरकार हक की जीत हुई। उन्होंने महात्मा गांधी के हवाले से कहा कि अगर हुसैन जैसे साथी उन्हें मिल जाते तो वह पूरी दुनिया पर राज करते। मजलिस में सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप

चिलकाना। थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले से 15 वर्षीय किशोरी के लापता होने के मामले में उसकी मां ने पड़ोस के युवक पर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर शाहनवाज पुत्र कल्लू निवासी मोहल्ला जाकिर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि गुरुवार दोपहर बेटी घर पर अकेली थी। आरोप है कि इसी दौरान शाहनवाज उसे अपने साथ ले गया। पुलिस ने बताया कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

चेहल्लुम की मजलिस कब आयोजित की गई थी?
चेहल्लुम की मजलिस गुरुवार देर रात आयोजित की गई थी।
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