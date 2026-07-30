Saharanpur News: पेंशनर समाज की अमूल्य धरोहर और पथ प्रदर्शक : राजीव रंजन
Saharanpur News: एसबीआई पेंशनर एसोसिएशन की सहारनपुर इकाई ने दिल्ली रोड स्थित होटल में पेंशनर मिलन समारोह एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन किया। पेंशनर्स को अमूल्य धरोहर बताया गया और कई लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पेंशनर्स के योगदान पर चर्चा की गई।
Saharanpur News: सहारनपुर। एसबीआई पेंशनर एसोसिएशन की सहारनपुर इकाई की ओर से गुरुवार को दिल्ली रोड स्थित एक होटल सभागार में पेंशनर मिलन समारोह एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पेंशनर्स को समाज की अमूल्य धरोहर और पथ प्रदर्शक बताया गया और आरके गुप्ता, आरके सैनी और यशपाल मलिक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए स्टेट बैंक के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव रंजन ने कहा कि पेंशनर्स ने अपने सेवाकाल में बैंक की प्रगति में अभूतपूर्व योगदान दिया है। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे बैंक के एंबेसडर के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बैंक की ओर से जारी नई प्रणालियों का लाभ लेने और उनके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने की अपील की। सहारनपुर शाखा के मुख्य प्रबंधक राजेश कुमार ने पेंशनर्स से बैंक के कारोबार को बढ़ाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने शाखा में हाई नेटवर्थ सेल की स्थापना और ग्राहकों के लिए रिलेशनशिप अधिकारियों की नियुक्ति की जानकारी दी। दिल्ली से आए एसबीआई पेंशनर एसोसिएशन की नवनिर्वाचित प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष अशोक टंडन ने सहारनपुर इकाई के सामाजिक कार्यों की सराहना की。
0-नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की घोषणा
सहायक महाप्रबंधक एवं मुख्य चुनाव अधिकारी ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की घोषणा की। रणवीर सिंह और रामकुमार सिंह को उपाध्यक्ष, अनिल शर्मा एवं संजय शर्मा को सह-सचिव, अरुण बंसल को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, प्रदीप शर्मा को कोषाध्यक्ष और आरपी शर्मा को उप कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में केजी माहेश्वरी, राजकुमार सैनी, सुधीन जैन, अनिल जैन, अनिल सिंघल, बृजमोहन शर्मा, एमपी शर्मा, अशोक शर्मा, वाईपी शर्मा, जयशंकर शर्मा और विजय सब्बरवाल का योगदान रहा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।
परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।
कॅरियर का सफर
प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।
कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।