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Saharanpur News: सपा कार्यकर्ताओं ने महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: सहारनपुर में समाजवादी पार्टी ने अंबाला रोड स्थित जिला कार्यालय पर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई। कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनकी सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत के लिए जुटने का आह्वान किया गया।

Saharanpur News: सपा कार्यकर्ताओं ने महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई

Saharanpur News: सहारनपुर। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अंबाला रोड स्थित जिला कार्यालय पर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया और उनके आदर्शों एवं सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया गया। साथ ही विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के लिए कार्यकर्ताओं से जुटने का आह्वान किया गया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद ने महाराजा दक्ष प्रजापति के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने आजीवन समाज के उत्थान के लिए कार्य किया और अपने आदर्शों व सिद्धांतों के माध्यम से समाज को नई दिशा देने का काम किया।

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जिला पंचायत सदस्य ममता चौधरी, प्रदेश आमंत्रित सदस्य रतन यादव और वरिष्ठ नेता फैयाज मलिक ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने प्रजापति समाज को सदैव सम्मान देने का काम किया है। इसी क्रम में महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाकर उनके योगदान को याद किया गया। जिला कार्यालय प्रभारी फैसल सलमानी, महानगर अध्यक्ष कासिफ अल्वी सहित अन्य नेताओं ने कहा कि पीडीए को मजबूत कर 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटें। कार्यक्रम में पार्षद फहाद सलीम, नागेंद्र राणा, डॉ. नरेश कश्यप, महेंद्र, राकेश जिंदा, हसन, हसन कुरैशी, राजकुमार बिरला, मोनू बिरला, हाजी खुर्शीद, योगेश प्रधान और वेदपाल पटनी आदि रहे।

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