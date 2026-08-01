Saharanpur News: कांवड़ मार्ग पर नगर निगम की चाक-चौबंद व्यवस्था, क्यूआरटी टीमें तैनात

Saharanpur News: सहारनपुर। कांवड़ यात्रा को लेकर नगर निगम ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए कांवड़ मार्ग पर व्यापक इंतजाम किए हैं। नगर निगम सीमा में आने वाले करीब 13 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर सफाई, प्रकाश, पेयजल, सीवर और शौचालय सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। व्यवस्थाओं की निगरानी और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अलग-अलग विभागों से संबंधित क्यूआरटी टीमों का गठन किया गया है। बड़ी नहर से कुम्हारहेड़ा तक करीब 13 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर नगर निगम की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए मार्ग पर पड़ने वाली 60 गलियों और 52 कट को बैरिकेडिंग कर सुरक्षित किया जा रहा है। इससे कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने और कांवड़ियों के आवागमन को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी। नगर निगम सीमा में कांवड़ियों की सेवा और विश्राम के लिए कुल 44 कांवड़ शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों के आसपास सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नगर निगम की ओर से शिविर संचालकों को भी व्यवस्थाएं बेहतर रखने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ मार्ग पर स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए 34 सफाई नायक और 211 सफाई मित्रों को तैनात किया गया है। सफाई कर्मचारियों को मार्ग पर नियमित सफाई करने, कूड़ा उठाने और गंदगी होने पर तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए गए हैं。