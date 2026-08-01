Saharanpur News: कांवड़ मार्ग पर नगर निगम की चाक-चौबंद व्यवस्था, क्यूआरटी टीमें तैनात
Saharanpur News: सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए नगर निगम ने 13 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर सफाई, प्रकाश, पेयजल और शौचालय जैसी व्यवस्थाएं की हैं। मार्ग पर बैरिकेडिंग और कांवड़ शिविर भी लगाए गए हैं। पेयजल के लिए मिनी सबमर्सिबल बोरिंग की व्यवस्था की गई है।
Saharanpur News: सहारनपुर। कांवड़ यात्रा को लेकर नगर निगम ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए कांवड़ मार्ग पर व्यापक इंतजाम किए हैं। नगर निगम सीमा में आने वाले करीब 13 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर सफाई, प्रकाश, पेयजल, सीवर और शौचालय सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। व्यवस्थाओं की निगरानी और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अलग-अलग विभागों से संबंधित क्यूआरटी टीमों का गठन किया गया है। बड़ी नहर से कुम्हारहेड़ा तक करीब 13 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर नगर निगम की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए मार्ग पर पड़ने वाली 60 गलियों और 52 कट को बैरिकेडिंग कर सुरक्षित किया जा रहा है। इससे कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने और कांवड़ियों के आवागमन को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी। नगर निगम सीमा में कांवड़ियों की सेवा और विश्राम के लिए कुल 44 कांवड़ शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों के आसपास सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नगर निगम की ओर से शिविर संचालकों को भी व्यवस्थाएं बेहतर रखने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ मार्ग पर स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए 34 सफाई नायक और 211 सफाई मित्रों को तैनात किया गया है। सफाई कर्मचारियों को मार्ग पर नियमित सफाई करने, कूड़ा उठाने और गंदगी होने पर तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए गए हैं。
0-38 टॉयलेट की व्यवस्था
कांवड़ियों की सुविधा के लिए मार्ग पर कुल 38 टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। इनमें छह स्थायी, 10 अस्थायी, 18 मोबाइल और चार पिंक टॉयलेट शामिल हैं। इसके अलावा सीवर, स्वच्छता, प्रकाश, जलापूर्ति और निराश्रित पशुओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए क्यूआरटी टीमें सक्रिय रहेंगी। नगर निगम का प्रयास है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और पूरा मार्ग साफ-सुथरा, रोशन व सुरक्षित बना रहे।
0-शुद्ध पेयजल की व्यवस्था
कांवड़ियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम की ओर से 40 अस्थायी मिनी सबमर्सिबल बोरिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 12 वाटर टैंक और 18 मोबाइल टैंकर भी लगाए गए हैं। वहीं, कांवड़ मार्ग पर 1000 लीटर क्षमता वाले 75 वाटर टैंक भी रखे गए हैं, ताकि कांवड़ियों को यात्रा के दौरान पेयजल के लिए परेशानी न हो।
0-वर्जन
कांवड़ यात्रा के लिए नगर निगम द्वारा गत वर्षो की अपेक्षा और अधिक श्रेष्ठ व्यवस्थाएं की गयी है। नगर निगम सीमा में आने वाले करीब 13 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर सफाई, प्रकाश, पेयजल, सीवर और शौचालय सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। कावंड़ यात्रा हमारी सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है। हम सब इस विराट उत्सव को मिल-जुलकर मनाएं और अपनी इस साझा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखें यह हम सबका कर्तव्य है। डॉ अजय कुमार सिंह, महापौर
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