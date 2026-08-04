Saharanpur News: चुनाव से पहले चार गांवों के नाम बदलने की कवायद, प्रशासन ने लगाई मुहर
Saharanpur News: सहारनपुर के चार गांवों के नाम बदलने की प्रक्रिया निर्णायक चरण में पहुंच गई है। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से रायशुमारी करने के बाद विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेज दी है। इन गांवों के नए नाम धर्मपुर, भरतपुर/यमुनापुर, गजाननपुर और मोदीपुर की स्वीकृति शासन से मिलेगी। यह प्रक्रिया विधानसभा चुनाव से पहले पूरी करने का प्रयास है।
Saharanpur News: सहारनपुर। सहारनपुर के चार गांवों के नाम बदलने की प्रक्रिया निर्णायक चरण में पहुंच गई है। नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के काजीपुरा, शाहजहांपुर, गाजीवाला और मोहिद्दीनपुर गांवों के नाम परिवर्तन के संबंध में जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से रायशुमारी कराने के बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेज दी है। शासन की मंजूरी मिलने पर इन गांवों के नाम क्रमशः धर्मपुर, भरतपुर/यमुनापुर, गजाननपुर तथा मोदीपुर किए जाएंगे। यह कार्रवाई भाजपा विधायक मुकेश चौधरी के प्रस्ताव के बाद शुरू हुई है और इसे विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करने की कवायद मानी जा रही है। सहारनपुर जिले में गांवों के नाम परिवर्तन को लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के चार गांवों के संबंध में अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। शासन की स्वीकृति मिलने के बाद सरसावा ब्लॉक के काजीपुरा, शाहजहांपुर और गाजीवाला तथा नकुड़ ब्लॉक के मोहिद्दीनपुर गांव के नाम बदल दिए जाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार काजीपुरा का नाम धर्मपुर, शाहजहांपुर का भरतपुर/यमुनापुर, गाजीवाला का गजाननपुर किया जाएगा, जबकि मोहिद्दीनपुर के लिए मोदीपुर नाम शासन को भेजे गए हैं। अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया नकुड़ से भाजपा विधायक मुकेश चौधरी द्वारा शासन को भेजे गए प्रस्ताव के बाद शुरू हुई। प्रस्ताव मिलने के बाद जिला प्रशासन ने संबंधित गांवों में ग्रामीणों से रायशुमारी कराई और उनकी सहमति एवं सुझावों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दिया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि शासन की मंजूरी मिलने के बाद नए नामों को राजस्व अभिलेखों, ग्राम पंचायत रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेजों तथा अन्य विभागीय अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद सभी सरकारी कार्यों में नए नामों का ही उपयोग होगा。
विधायक का बयान
विधायक मुकेश चौधरी का कहना है कि संबंधित चारों गांवों में हिंदू आबादी अधिक है और लंबे समय से ग्रामीण गांवों के नाम बदलने की मांग कर रहे थे। इसी मांग को देखते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। उन्होंने कहा कि यह निर्णय स्थानीय लोगों की भावना के अनुरूप है।
चुनाव से पहले प्रक्रिया
0-विधानसभा चुनाव से पहले प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास
-सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय शासन की स्वीकृति मिलने के बाद ही प्रभावी होगा। गांवों के नाम परिवर्तन की इस कवायद को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं。
गांवों के नाम प्रस्तावित परिवर्तन
0-इन गांवों के बदल सकते हैं नाम
काजीपुरा-- धर्मपुर
शाहजहांपुर--भरतपुर/यमुनापुर
गाजीवाला--गजाननपुर
मोहिद्दीनपुर--मोदीपुर
वर्जन--
फोटो- डीएम
-चार गांवों के नाम परिवर्तन के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित गांवों से राय प्राप्त की गई है। इसके आधार पर जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा। शासन से जो भी आदेश प्राप्त होंगे, उनके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।"
अरविंद चौहान, जिलाधिकारी, सहारनपुर
वर्जन--
फोटो- विधायक
चारों गांवों के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि गांवों के नाम स्थानीय सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के अनुरूप किए जाएं। ग्रामीणों की भावना को देखते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। प्रशासन ने रायशुमारी के बाद रिपोर्ट भेज दी है। हमें उम्मीद है कि शासन जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर गांवों को नई पहचान देगा।
मुकेश चौधरी, विधायक, नकुड़
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।
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प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।
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