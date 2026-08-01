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Saharanpur News: संजय कुमार बने वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: अनिल त्यागी सेवानिवृत्त, संजय कुमार ने संभाला पदभारसहारनपुर रेलवे स्टेशन के नवनियुक्त वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। संजय क

Saharanpur News: संजय कुमार बने वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक

Saharanpur News: सहारनपुर। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक अनिल त्यागी सेवानिवृत्त हो गए। वह मई 2022 से वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद संजय कुमार ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन के नवनियुक्त वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। संजय कुमार इससे पूर्व सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर यातायात निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। उनके कार्यभार संभालने पर रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। सभी ने उम्मीद जताई कि उनके कुशल नेतृत्व, अनुभव और मार्गदर्शन में सहारनपुर रेलवे स्टेशन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य, यश और सफलता की कामना की गई।

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