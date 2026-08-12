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Saharanpur News: बारिश के चलते जनसुनवाई में पहुंचे मात्र तीन फरियादी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: सहारनपुर में हो रही बारिश के कारण नगर निगम की जनसुनवाई में केवल तीन लोग ही समस्याएं लेकर पहुंचे। इनमें से एक पशुपालन संबंधित शिकायत का समाधान तुरंत किया गया, जबकि विद्युत व्यवस्था से जुड़ी दो शिकायतों के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

Saharanpur News: बारिश के चलते जनसुनवाई में पहुंचे मात्र तीन फरियादी

Saharanpur News: सहारनपुर। बारिश के चलते नगर निगम में आयोजित जनसुनवाई में मंगलवार को मात्र तीन लोग ही अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इनमें पशुपालन विभाग से संबंधित एक शिकायत का अपर नगरायुक्त प्रदीप कुमार यादव ने तत्काल निस्तारण कराया, जबकि विद्युत व्यवस्था से जुड़ी दो शिकायतों के समाधान के लिए पथ प्रकाश प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वार्ड-02 विजय नगर, दिल्ली रोड क्षेत्र से आवासीय इलाके में पशुपालन और उससे होने वाली परेशानी की शिकायत की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉ. संदीप मिश्रा ने टीम भेजकर समस्या का समाधान कराया। वहीं, वार्ड-46 नदीम कॉलोनी और वार्ड-21 टैगोर गार्डन, पेपर मिल रोड क्षेत्र में बंद एवं खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराने की मांग की गई।

इस पर अपर नगरायुक्त ने पथ प्रकाश प्रभारी को संबंधित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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