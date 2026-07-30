Saharanpur News: मंडलीय कराटे प्रतियोगिता में सहारनपुर की बालिकाओं का दबदबा

Saharanpur News: राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की 13 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन मंडलीय कराटे प्रतियोगिता में सहारनपुर की बालिकाओं का दबदबामंडलीय कराटे

Saharanpur News: सहारनपुर। बुधवार को राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, सहारनपुर में मंडलीय कराटे प्रतियोगिता (बालिका वर्ग) का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सहारनपुर मंडल के तीनों जनपदों की खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में सहारनपुर की बालिका खिलाड़ियों का दबदबा रहा। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की 13 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य मंत्री संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश सरकार जसवंत सिंह सैनी, संयुक्त शिक्षा निदेशक राणा सहस्त्रांशु कुमार सुमन, जिला विद्यालय निरीक्षक जय करण यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय हर्ष देव स्वामी की मौजूदगी में हुआ। प्रतियोगिता संयोजिका अनिता सिंह और कार्यक्रम प्रभारी सोनिया पंवार, मंडलीय क्रीड़ा सचिव डॉ. आशु सिंह ने सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

प्रतियोगिता का उद्देश्य मुख्य अतिथि जसवंत सिंह सैनी ने छात्राओं को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर छात्राओं को अपनी प्रथम गुरु माता-पिता और शिक्षिकाओं का सम्मान एवं आदर करने का संदेश दिया। साथ ही छात्राओं को देशप्रेम की भावना के साथ देश विरोधी गतिविधियों के प्रति सचेत रहने के लिए प्रेरित किया।

राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का महत्व संयुक्त शिक्षा निदेशक राणा सहस्त्रांशु कुमार सुमन ने खिलाड़ियों से मंडल का नाम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को हार-जीत की चिंता किए बिना पूरे मनोयोग और खेल भावना के साथ प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करना चाहिए। जिला विद्यालय निरीक्षक जय करण यादव ने भी खिलाड़ियों को मंडल और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया.

0- राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में करेंगी प्रतिभाग चयनित खिलाड़ी

17 से 19 अगस्त तक लखनऊ में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी। अंडर-14 बालिका वर्ग में सहारनपुर की वलिया, जकिया, सुजाता, प्रेरणा, गुंजन, पूर्वी और इशिका का चयन हुआ। इसी वर्ग में मुजफ्फरनगर की सिवी भी चयनित हुई हैं.

चयनित खिलाड़ियों की सूची अंडर-17 बालिका वर्ग में सहारनपुर की आरूषि, रमशा, विनीता, मिस्टी, संजीवनी, मीनाक्षी, गौरांशी, जनब और अंशीका का चयन हुआ। वहीं अंडर-19 वर्ग में प्रेरणा, वंशिका, लायबा, कोमल, श्री शर्मा, कनक, सानिया, शना और वंशिका ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए स्थान बनाया। प्रतियोगिता के सफल संचालन में अलका अग्रवाल, बसंत उपाध्याय, नीरू प्रजापति, राममोहन सैनी, बिजेंद्र पवार, अलका रानी, निकुंज वर्मा, मंजीत मोर्चा, रश्मि गुप्ता, अंजना कश्यप आदि का सहयोग रहा.