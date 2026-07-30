Saharanpur News: 55 खिलाड़ियों ने दिया ट्रायल, अंडर-23 और रणजी टीम के लिए परखी प्रतिभा
Saharanpur News: सहारनपुर जिले में अंडर-23 और रणजी ट्रॉफी टीम के संभावित खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल आयोजित किया गया। 55 खिलाड़ियों ने प्रतिभा दिखाई, जबकि चयनकर्ताओं ने प्रदर्शन का आकलन किया। चयन प्रक्रिया प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए जारी रहेगी।
Saharanpur News: सहारनपुर। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के दिशा-निर्देश पर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने गुरुवार को अंबाला रोड स्थित ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल मैदान में अंडर-23 और रणजी ट्रॉफी टीम के संभावित खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल आयोजित किया। ट्रायल में जिले के 55 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चयनकर्ता यशपाल और ऋषि चौधरी ने खिलाड़ियों की बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्ररक्षण और फिटनेस का बारीकी से आकलन किया। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर आगामी चयन प्रक्रिया के लिए प्रतिभाओं का मूल्यांकन किया गया। एसडीसीए सचिव यशपाल ने बताया कि जिले की क्रिकेट प्रतिभाओं को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं।
एसडीसीए अध्यक्ष राजीव गुप्ता, चेयरमैन परविंदर सिंह, उपाध्यक्ष रवि सिंघल, कोषाध्यक्ष पाली कालड़ा, एपेक्स सदस्य लतीफ उर रहमान और मीडिया प्रभारी सैयद मशकूर ने ट्रायल के सफल आयोजन पर खुशी जताते हुए खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।
परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।
कॅरियर का सफर
प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।
कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।
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