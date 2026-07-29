Saharanpur News: कांवड़ यात्रा: शिवभक्तों की सुविधा को जिला पंचायत ने उतारीं 8 मोबाइल लाइट वैन
Saharanpur News: कांवड़ यात्रा: शिवभक्तों की सुविधा को जिला पंचायत ने उतारीं 8 मोबाइल लाइट वैनकांवड़ यात्रा: शिवभक्तों की सुविधा को जिला पंचायत ने उतारीं 8 मोबाइल
Saharanpur News: सहारनपुर। कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान शिवभक्तों को सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराने के लिए जिला पंचायत ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। बुधवार को जिला पंचायत प्रशासक मांगेराम चौधरी ने जिला पंचायत कार्यालय परिसर से आठ मोबाइल लाइट वैन (वाहनों) को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न कांवड़ मार्गों के लिए रवाना किया। 29 जुलाई से 11 अगस्त महाशिवरात्रि तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान जिला पंचायत ने जनपद के कांवड़ मार्गों पर रोशनी व शौचालय आदि के साथ सुरक्षात्मक दृष्टि से कई इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मोबाइल लाइट वाहनों के साथ प्रकाश व्यवस्था, पोर्टेबल शौचालय, बैरिकेटिंग, नौगजा पीर से गागलहेड़ी तक कोन के माध्यम से डिवाइडर, पीडब्ल्यूडी के स्वागत द्वारों की सजावट सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य बिजेंद्र कश्यप, रामेंद्र राणा, नरेंद्र, दुबे सिंह कंबोज सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में अपर मुख्य अधिकारी चंद्रवीर सिंह, कार्य अधिकारी कुलवंत सिंह, अभियंता मुकेश कुमार, कर अधिकारी सतेंद्र कुमार, अवर अभियंता आशीष कुमार, नवीन कुमार, ललित कुमार तथा जिला पंचायत के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।जिला पंचायत एएमए चंद्रवीर सिंह का कहना है कि पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जाएगी।
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