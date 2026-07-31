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Saharanpur News: कलेक्ट्रेट बार संघ चुनाव: जितेंद्र सिंह पुंडीर निर्विरोध अध्यक्ष, सुनील कुमार महासचिव चुने गए

By Parnav Aggarwal
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: सहारनपुर में कलेक्ट्रेट बार संघ चुनाव में जितेंद्र सिंह पुंडीर और सुनील कुमार को निर्विरोध अध्यक्ष और महासचिव चुना गया। नामांकन वापस लेने की वजह से सभी उम्मीदवार निर्विरोध घोषित हुए। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी रही। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं के हितों की सुरक्षा और समस्याओं के समाधान में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया।

Saharanpur News: कलेक्ट्रेट बार संघ चुनाव: जितेंद्र सिंह पुंडीर निर्विरोध अध्यक्ष, सुनील कुमार महासचिव चुने गए

Saharanpur News: सहारनपुर। कलेक्ट्रेट बार संघ चुनाव में अध्यक्ष व महासचिव सहित सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। एल्डर्स कमेटी की देखरेख में संपन्न चुनाव में अध्यक्ष पद पर अधिवक्ता जितेंद्र सिंह पुंडीर तथा महासचिव पद पर सुनील कुमार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चौ भीम सिंह व महासचिव रोहिल नजर द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद दोनों पदों पर निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया। बाकी पदों पर एक एक ही नामांकन आया था। अध्यक्ष व महासचिव पद पर नाम वापस होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और बधाई देने वालों का तांता लग गया।

मुख्य चुनाव अधिकारी ऋषिपाल सिंह एडवोकेट ने बताया कि गुरुवार को नाम वापसी का दिन था। अध्यक्ष व महासचिव पद पर दो दो नामांकन आए थे लेकिन एक एक नामांकन वापस होने से सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। खास है कि बाकी पदों पर एक-एक ही नामांकन आया था जिसके चलते सभी निर्विरोध चुने गए। उपाध्यक्ष पद पर सुभाष यादव, कोषाध्यक्ष पद पर नाहिद खानम तथा सह सचिव पद पर ओमप्रकाश सभी निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसी प्रकार वरिष्ठ सदस्य के रूप में नगीना सिंह और विपिन धीमान, जबकि कनिष्ठ सदस्य के रूप में मनजीत सैनी एवं पंकज शर्मा भी निर्विरोध चुने गए। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बार परिसर में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों का अधिवक्ताओं ने फूल-मालाएं पहनाकर स्वागत किया तथा उन्हें बधाई दी। एल्डर्स कमेटी चेयरमैन कृपाल सिंह एड., मुख्य चुनाव अधिकारी ऋषिपाल सिंह एड. व सहायक चुनाव अधिकारी संजय चौधरी, राजेश सैनी, अनिल चौहान व विपिन मौर्य ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और बार काउंसिल द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप संपन्न हुई।नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र सिंह पुंडीर तथा महासचिव सुनील कुमार ने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा, बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय तथा अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने का भरोसा जताया।

Parnav Aggarwal

लेखक के बारे में

Parnav Aggarwal

प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।

परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।

कॅरियर का सफर
प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।

कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।

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