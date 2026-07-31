Saharanpur News: कलेक्ट्रेट बार संघ चुनाव: जितेंद्र सिंह पुंडीर निर्विरोध अध्यक्ष, सुनील कुमार महासचिव चुने गए
Saharanpur News: सहारनपुर में कलेक्ट्रेट बार संघ चुनाव में जितेंद्र सिंह पुंडीर और सुनील कुमार को निर्विरोध अध्यक्ष और महासचिव चुना गया। नामांकन वापस लेने की वजह से सभी उम्मीदवार निर्विरोध घोषित हुए। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी रही। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं के हितों की सुरक्षा और समस्याओं के समाधान में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया।
Saharanpur News: सहारनपुर। कलेक्ट्रेट बार संघ चुनाव में अध्यक्ष व महासचिव सहित सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। एल्डर्स कमेटी की देखरेख में संपन्न चुनाव में अध्यक्ष पद पर अधिवक्ता जितेंद्र सिंह पुंडीर तथा महासचिव पद पर सुनील कुमार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चौ भीम सिंह व महासचिव रोहिल नजर द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद दोनों पदों पर निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया। बाकी पदों पर एक एक ही नामांकन आया था। अध्यक्ष व महासचिव पद पर नाम वापस होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और बधाई देने वालों का तांता लग गया।
मुख्य चुनाव अधिकारी ऋषिपाल सिंह एडवोकेट ने बताया कि गुरुवार को नाम वापसी का दिन था। अध्यक्ष व महासचिव पद पर दो दो नामांकन आए थे लेकिन एक एक नामांकन वापस होने से सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। खास है कि बाकी पदों पर एक-एक ही नामांकन आया था जिसके चलते सभी निर्विरोध चुने गए। उपाध्यक्ष पद पर सुभाष यादव, कोषाध्यक्ष पद पर नाहिद खानम तथा सह सचिव पद पर ओमप्रकाश सभी निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसी प्रकार वरिष्ठ सदस्य के रूप में नगीना सिंह और विपिन धीमान, जबकि कनिष्ठ सदस्य के रूप में मनजीत सैनी एवं पंकज शर्मा भी निर्विरोध चुने गए। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बार परिसर में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों का अधिवक्ताओं ने फूल-मालाएं पहनाकर स्वागत किया तथा उन्हें बधाई दी। एल्डर्स कमेटी चेयरमैन कृपाल सिंह एड., मुख्य चुनाव अधिकारी ऋषिपाल सिंह एड. व सहायक चुनाव अधिकारी संजय चौधरी, राजेश सैनी, अनिल चौहान व विपिन मौर्य ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और बार काउंसिल द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप संपन्न हुई।नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र सिंह पुंडीर तथा महासचिव सुनील कुमार ने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा, बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय तथा अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने का भरोसा जताया।
लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।
परिचय एवं अनुभव
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कॅरियर का सफर
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कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।
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