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Saharanpur News: कांवड यात्रा: यमुना में पुलिस का सुरक्षा पहरा, नाव से नापी गहराई, 24 घंटे गोताखोर और नाव रहेगी तैनात

By Parnav Aggarwal
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: सरसावा में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस ने यमुना नदी में सुरक्षा अभियान शुरू किया है। बढ़ती आवाजाही और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस टीम ने नाव के जरिए नदी की गहराई का निरीक्षण किया और चेतावनी बोर्ड लगाए। सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए कई चौकियां बनाई गई हैं।

Saharanpur News: कांवड यात्रा: यमुना में पुलिस का सुरक्षा पहरा, नाव से नापी गहराई, 24 घंटे गोताखोर और नाव रहेगी तैनात

Saharanpur News: सरसावा। सावन मास में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरसावा पुलिस ने यमुना नदी में विशेष सुरक्षा अभियान शुरू कर दिया है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे हजारों कांवड़ियों की बढ़ती आवाजाही और नदी में स्नान के दौरान होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गुरुवार को पुलिस टीम नाव के जरिए यमुना में उतरी और नदी की गहराई का निरीक्षण किया। इस दौरान खतरनाक स्थानों की पहचान कर वहां चेतावनी बोर्ड भी लगवाए गए, ताकि श्रद्धालु गहरे पानी में जाने से बच सकें। थाना पुलिस ने यूपी-हरियाणा सीमा पर यमुना नदी के संवेदनशील हिस्सों का नाव से सर्वे किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने नदी किनारे मौजूद श्रद्धालुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर ही स्नान करने की सलाह दी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने काली नदी से लेकर शाहजहांपुर स्थित यूपी बॉर्डर तक पूरे कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। मार्ग पर 21 अस्थायी कांवड़ पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं, जहां पुलिसकर्मी चौबीसों घंटे तैनात रहकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं。

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पुलिस की सुरक्षा कदम

थानाध्यक्ष प्रवेश कुमार शर्मा ने बताया कि गर्मी के कारण बड़ी संख्या में कांवड़िये यमुना नदी में स्नान करने के लिए उतरते हैं। इसे देखते हुए नदी में 24 घंटे एक नाव तैनात रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा दो प्रशिक्षित गोताखोर भी चौबीसों घंटे नदी किनारे मौजूद रहेंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य किया जा सके। उन्होंने बताया कि पुलिस बल लगातार नदी किनारे और कांवड़ मार्ग पर गश्त करेगा। श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोका जाएगा और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को समय रहते टालने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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श्रद्धालुओं के लिए दिशा-निर्देश

इस दौरान चौकी इंचार्ज देवेंद्र सिंह सहित पुलिस बल के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों से अपील की है कि वे केवल सुरक्षित स्थानों पर ही स्नान करें और पुलिस द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, ताकि उनकी यात्रा सकुशल और सुरक्षित पूरी हो सके।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
पुलिस ने यमुना नदी में विशेष सुरक्षा अभियान शुरू किया है और कई अस्थायी कांवड़ पुलिस चौकियां स्थापित की हैं।
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Parnav Aggarwal

लेखक के बारे में

Parnav Aggarwal

प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।

परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।

कॅरियर का सफर
प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।

कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।

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