Saharanpur News: माता वैष्णो देवी मंदिर में कावड़ शिविर का शुभारंभ सीसीटीवी कैमरो से रहेगी 24 घंटे निगरानी
Saharanpur News: माता वैष्णो देवी मंदिर में कावड़ शिविर का शुभारंभ सीसीटीवी कैमरो से रहेगी 24 घंटे निगरानीमाता वैष्णो देवी मंदिर में कावड़ शिविर का शुभारंभ सीसीटीवी कै
Saharanpur News: सरसावा। अंबाला रोड स्थित बलवंतपुर के श्री अष्टभुजी माता वैष्णो देवी मंदिर में बुधवार दोपहर कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ नगर पालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि राजू पंवार एवं थाना प्रभारी प्रवेश कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिविर में कांवड़ियों के ठहरने, भोजन, पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की 24 घंटे व्यवस्था रहेगी। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर पूरे शिविर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नगर पालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि राजू पंवान ने कहा कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली की ओर से आने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। नगर पालिका की ओर से अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग और आसपास के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को भी चुस्त-दुरुस्त रखा जाएगा。
सुरक्षा उपाय
मंदिर के मठाधीश संजय जी महाराज ने बताया कि डीएम व एसएसपी के निर्देशों के अनुसार मंदिर परिसर और शिविर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या असामाजिक गतिविधि पर तत्काल नजर रखी जा सके।
पुलिस की तैनाती
थाना प्रभारी प्रवेश कुमार शर्मा ने कहा कि अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है तथा जगह-जगह पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। कांवड़ शिविरों में महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी, जिनमें सादी वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, लगातार निगरानी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद है और किसी भी असामाजिक तत्व को माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा।
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