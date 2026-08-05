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Saharanpur News: ढमोला नदी सफाई शुरू कराने को मुख्यमंत्री से मिले विधायक गुंबर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: ढमोला नदी सफाई परियोजना में विभागीय विवाद के कारण नगर विधायक राजीव गुंबर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने सिंचाई विभाग को कार्यदायी संस्था बनाकर सफाई शुरू करने की मांग की। परियोजना के तहत 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी, लेकिन देरी से बारिश के मौसम में कॉलोनियों में जलभराव का खतरा बढ़ गया है।

Saharanpur News: ढमोला नदी सफाई शुरू कराने को मुख्यमंत्री से मिले विधायक गुंबर

Saharanpur News: ढमोला नदी सफाई परियोजना विभागीय विवाद में फंसने पर नगर विधायक राजीव गुंबर ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने सिंचाई विभाग को औपचारिक कार्यदायी संस्था बनाकर सफाई अभियान शुरू कराने का अनुरोध किया है। विधायक ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के तहत शाकुम्भरी विहार से पिजौरा तक नदी से सिल्ट, कचरा और स्लश हटाने के लिए 26 मार्च 2026 को करीब 10 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे, जिनमें लगभग पांच करोड़ रुपये जारी भी हो चुके हैं। पहले कार्य सीएनडीएस को दिया गया, बाद में इसे निरस्त कर नगर निगम के माध्यम से सिंचाई विभाग को जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश हुए, लेकिन विभाग ने फाइल लौटा दी।

राजीव गुंबर ने कहा कि सफाई में देरी से बरसात के दौरान आसपास की कॉलोनियों में जलभराव और जन-धन के नुकसान का खतरा बढ़ रहा है।

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