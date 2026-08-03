Saharanpur News: कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए यमुना घाट पर रेस्क्यू अभ्यास
Saharanpur News: कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए यमुना घाट पर रेस्क्यू अभ्यासकांवड़ियों की सुरक्षा के लिए यमुना घाट पर रेस्क्यू अभ्यासकांवड़ियों की सुरक्षा के लिए यमुना घ
Saharanpur News: सरसावा, संवाददाता। शाहजहांपुर यमुना घाट पर कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए रविवार को पुलिस, एनडीआरएफ, फ्लड पीएसी और गोताखोरों की संयुक्त टीम ने मॉक ड्रिल की। जवानों ने मोटरबोट की मदद से गहरे पानी और तेज बहाव में डूब रहे व्यक्ति के रेस्क्यू का अभ्यास किया। घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं से भी नदी के गहरे और तेज बहाव वाले हिस्सों में नहीं जाने की अपील की गई। थानाध्यक्ष प्रवेश कुमार शर्मा और शाहजहांपुर पुलिस चौकी प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि पंचक के बावजूद कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।
खतरनाक स्थानों पर मजबूत बैरिकेडिंग की गई है और चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आधुनिक मोटरबोट लगातार नदी में गश्त करेगी, ताकि कांवड़ यात्रा सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।
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