Saharanpur News: सहारनपुर: सांसद आवास के पास चोरों का आतंक, निर्माणाधीन मकानों पर चोरों का धावा
Saharanpur News: सहारनपुर: सांसद आवास के पास चोरों का आतंक, निर्माणाधीन मकानों पर चोरों का धावा
Saharanpur News: सांसद इमरान मसूद के आवास के निकट स्थित अमन विहार में निर्माणाधीन मकानों को चोर लगातार निशाना बना रहे हैं। एक ही मकान से 10 दिन के भीतर दो बार अंडरग्राउंड विद्युत वायरिंग चोरी होने के मामले में कुतुबशेर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का कहना है कि दोनों वारदातें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं और एक ही व्यक्ति या गिरोह के शामिल होने की आशंका है। कुतुबशेर थाना क्षेत्र के अमन विहार लेन नंबर-2, सांसद इमरान मसूद की कोठी के निकट निवासी पीड़ित सैयद एम. सुल्तान ने तहरीर में बताया कि उनके निर्माणाधीन मकान से 18 जुलाई 2026 की रात करीब 12:30 बजे से 1:40 बजे के बीच अज्ञात चोर दीवारों के अंदर डाली गई विद्युत वायरिंग काटकर ले गए।
इसके बाद 28 जुलाई की रात करीब 3:17 बजे से 3:48 बजे के बीच दोबारा उसी तरह वायरिंग चोरी कर ली गई। पीड़ित के अनुसार, दोनों घटनाएं मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हैं। फुटेज में आरोपी चोरी करते दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उन्होंने पहचान छिपाने के लिए चेहरा कपड़े से ढक रखा है। पीड़ित ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की बात भी कही है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि अमन विहार क्षेत्र में बंद और निर्माणाधीन मकानों से लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं, जिससे लोगों में खौफ का माहौल है। पीड़ित ने आरोपी की गिरफ्तारी के साथ क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है।
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