Saharanpur News: हाईकोर्ट जज ने किया न्यायालय भवन के नए स्वरूप का लोकार्पण, कोर्ट परिसर के विकास की उठी जोरदार मांग
Saharanpur News: स्टोरी पार्किंग तथा जलभराव से निजात की मांग फोटो...06 सहारनपुर, संवाददाता। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के न्यायालय भवन के नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण का
Saharanpur News: सहारनपुर।सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के न्यायालय भवन के नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण का उद्घाटन सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने किया। समारोह में जिला जज सतेन्द्र कुमार, जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन अध्यक्ष राहुल त्यागी एडवोकेट ने की, जबकि संचालन महासचिव पालम राणा एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत से हुई। अध्यक्ष, महासचिव व पदाधिकारियों ने न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद जिला जज, डीएम और एसएसपी का भी पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया गया।
समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने अधिवक्ताओं की सुविधाओं और न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया।महासचिव पालम राणा ने प्रशासनिक न्यायाधीश के समक्ष कोर्ट परिसर में जलभराव की स्थायी समस्या के समाधान, जूनियर अधिवक्ताओं के लिए नए चैंबरों के निर्माण, महिला अधिवक्ताओं हेतु अलग कक्ष तथा मल्टी स्टोरी पार्किंग की व्यवस्था आदि की मांग प्रमुखता से उठाई। न्यायमूर्ति ने अधिवक्ताओं की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। समारोह में राकेश त्यागी, अरूण सढोली, अंकुर सहगल, चौ रणधीर सिंह, अशोक पुण्डीर, पूर्व अध्यक्ष, राजेन्द्र सिंह चौहान पूर्व अध्यक्ष, सिद्धार्थ शंकर त्यागी पूर्व अध्यक्ष, अभय सैनी पूर्व अध्यक्ष, जयवीर सिंह पुण्डीर, अमरीश पुण्डीर, सतेन्द्र वर्मा, मुनव्वर आफताब, आदित्य सिंह, अजय कौशिक, स्वराजसिंह, बाबूराम, आदित्य अंगीरस, पूर्व अध्यक्ष, सुरेन्द्र दीक्षित, राधेश्याम गुप्ता व प्रमोद शर्मा, ब्रजपालसिंह खुडाना, जमाल साबरी आदि बड़ी संख्या में वरिष्ठ एवं युवा अधिवक्ता रहे।
लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।
परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।
कॅरियर का सफर
प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।
कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।
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