Saharanpur News: झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, जलभराव से परेशानी

Saharanpur News: मंगलवार दोपहर हुई झमाझम बारिश ने कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत दिला दी। करीब एक घंटे तक हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बारिश थमने के बाद महानगर के कई इलाकों में जलभराव होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मंगलवार को करीब 12 बजे बारिश शुरू हुई और लगभग एक घंटे तक जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार दिनभर में 27.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बारिश के चलते वातावरण में ठंडक घुल गई और लोगों ने उमस से राहत महसूस की। मौसम के पिछले छह दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सोमवार को न्यूनतम तापमान 28.0 और अधिकतम 31.0 डिग्री, रविवार को 29.0 और 31.5 डिग्री, शनिवार को 29.0 और 32.0 डिग्री, शुक्रवार को 29.0 और 34.0 डिग्री, गुरुवार को 28.0 और 32.0 डिग्री तथा बुधवार को न्यूनतम 28.0 और अधिकतम 33.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मंगलवार की बारिश से तापमान में कमी आई, लेकिन शहर के कई हिस्सों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दीं。