Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: इंस्टाग्राम पर पहचान बना नौकरी व शादी का झांसा दे किया दुष्कर्म

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: इंस्टाग्राम पर पहचान बना नौकरी व शादी का झांसा दे किया दुष्कर्म इंस्टाग्राम पर पहचान बना नौकरी व शादी का झांसा दे किया दुष्कर्मइंस्टाग्राम पर पहचान बन

Saharanpur News: इंस्टाग्राम पर पहचान बना नौकरी व शादी का झांसा दे किया दुष्कर्म

Saharanpur News: गंगोह। शादी और नौकरी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के आरोप में दर्ज मुकदमें में बुधवार को पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर लिये है। जिला अस्पताल में उसका मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को संभावित ठिकानों पर दबिश दी है। ज्ञातव्य हो नगर की एक युवती द्वारा कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि इंस्टाग्राम पर हुई पहचान के बाद शेखर निवासी गांव गोविंदपुर, थाना बहादराबाद, जनपद हरिद्वार (उत्तराखंड) ने नौकरी दिलाने और शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने और आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप है।

रिपोर्ट में वेदपाल, सुभलेश, रजत उर्फ बिट्टू, सागर, सौरभ निवासी ग्राम भारापुर तथा सुशील निवासी ग्राम पीतपुर को भी नामजद किया गया है। सीओ शशि प्रकाश शर्मा ने बताया कि पुलिस गहनता से मामले की जांच में लगी है, जल्द ही मुख्य आरोपी को पुलिस की गिरफ्त में होगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Latest News Crime News Saharanpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।