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Saharanpur News: बारिश में फिसली बाइक, मां-बेटा गंभीर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: इस्लाम नगर रोड पर मंगलवार को बारिश के कारण बाइक फिसलने से मां-बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। देवबंद निवासी खुर्शीद और उनकी मां फरजाना को प्राथमिक उपचार के बाद सहारनपुर रेफर किया गया। घटना से परिजन तुरंत मदद के लिए दौड़े और स्थानीय चिकित्सक ने उनकी गंभीर चोटों का उपचार किया।

Saharanpur News: बारिश में फिसली बाइक, मां-बेटा गंभीर घायल

Saharanpur News: इस्लाम नगर रोड पर मंगलवार को बारिश के कारण बाइक फिसलने से मां-बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सहारनपुर रेफर किया गया। देवबंद निवासी खुर्शीद अपनी मां फरजाना के साथ बाइक से लौट रहे थे। इस दौरान इस्लाम नगर रोड पर बारिश के कारण सड़क फिसलन भरी होने से उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर चोटें आईं। पीछे दूसरी बाइक से आ रहे उनके परिजनों ने तुरंत दोनों को उठाकर स्थानीय चिकित्सक के पास पहुंचाया। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उनकी हालत को देखते हुए दोनों को बेहतर इलाज के लिए सहारनपुर रेफर कर दिया।

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