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Saharanpur News: स्टोन क्रेशरों पर प्रशासन का बड़ा शिकंजा, 11 की भंडारण स्वीकृति रद्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: में अवैध खनन और खनिज के अनियमित भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तहसील सदर के ग्राम पंचकुआं क्षेत्र में जांच के दौरान भंडारित खनिज साम

Saharanpur News: स्टोन क्रेशरों पर प्रशासन का बड़ा शिकंजा, 11 की भंडारण स्वीकृति रद्द

Saharanpur News: देवबंद। कोतवाली क्षेत्र के गांव नगली नूर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई खेत मजदूर मनोज की मौत के बाद देर रात भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने खेत मालिक पर मनोज की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। बीते रविवार को नगली नूर निवासी मनोज (35)की देर रात खून की उल्टी होने के बाद मौत हो गई थी। मनोज की मौत के बाद परिजनों द्वारा हंगामा करने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को तहरीर देते हुए परिजनों ने खेत मालिक पर रुपये के लेनदेन के चलते मनोज के साथ मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया था।

पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। सोमवार को मनोज के अंतिम संस्कार के बाद देर रात फिर परिजन भीम आर्मी व आसपा कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंच धरना प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष शौर्य आंबेडकर और आसपा के जिला उपाध्यक्ष विकुल जवालिया ने कहा कि मनोज की साधारण मौत नहीं हुई बल्कि खेत मालिक समेत दो लोगों ने मनोज के साथ इतनी मारपीट की कि पेट में अंदरूनी चोट आने के चलते उसे खून की उल्टी होने से उसकी मौत हो गई। उन्होंने मनोज की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की। कोतवाली प्रभारी कपिल देव ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को दो दिन के भीतर जांच कर जरूरी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद देर रात लोग घरों को वापिस हो गए। इस दौरान रमेश राज गौतम, रविकांत, अजित सिंह बाबरे, अजब सिंह और डा. नरेंद्र लांबा सहित परिजन एवं भीम आर्मी और आसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।---मुशर्रफ उस्मानी

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