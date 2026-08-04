Saharanpur News: ब्रेकडाउन से अंधेरे में डूबा शहर, घंटों बिजली संकट से लोग बेहाल
Saharanpur News: सहारनपुर में रविवार रात 33 केवी लाइन में तकनीकी ब्रेकडाउन के कारण शहर के कई इलाकों की बिजली चार घंटों तक ठप रही। इससे लोग गर्मी और उमस से परेशान हुए, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई गई है।
Saharanpur News: सहारनपुर। पुल खुमरान और जैन बाग उपकेंद्र से जुड़ी 33 केवी लाइन में ब्रेकडाउन होने से रविवार देर रात शहर के कई इलाकों की बिजली घंटों ठप रही। भीषण उमस के बीच चार घंटे तक बिजली नहीं आने से लोग पूरी रात परेशान रहे और बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी खुलकर सामने आई।
बिजली कटौती का कारण
रविवार रात पुल खुमरान और जैन बाग उपकेंद्र से संबंधित 33 केवी लाइन में ब्रेकडाउन हो गया, जिससे सर्राफा बाजार, खाताखेड़ी, मोहल्ला कायस्थान समेत कई इलाकों की बिजली आपूर्ति अचानक बंद हो गई। बिजली गुल होने से लोग गर्मी और उमस से बेहाल होकर घरों से बाहर निकल आए। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई तो मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रभावित उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग से शिकायत करने के लिए फोन किए, लेकिन उनका आरोप है कि उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग और पुल खुमरान बिजलीघर के अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। कई लोगों ने लिखा कि समय पर बिजली बिल जमा करने के बावजूद उपभोक्ताओं को घंटों बिजली संकट झेलना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर अधिकारियों से अपनी जिम्मेदारी निभाने की भी अपील की गई।
मरम्मत कार्य और आपूर्ति बहाली
बिजली विभाग के अनुसार 33 केवी लाइन में आए ब्रेकडाउन के कारण आपूर्ति बाधित हुई थी। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में कई घंटे बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।
0-वर्जन
33 केवी लाइन में तकनीकी ब्रेकडाउन आने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई थी। टीम ने तत्काल मरम्मत कार्य कराया, जिसके बाद सभी प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। -गौरव कुमार, अधिशासी अभियंता तकनीकी
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लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।
परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।
कॅरियर का सफर
प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।
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प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।
कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।
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