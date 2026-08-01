Saharanpur News: सहारनपुर: देवबंद-मुजफ्फरनगर हाईवे: हिट एंड रन मामले में अज्ञात वाहन चालक पर केस दर्ज
Saharanpur News: सहारनपुर: देवबंद-मुजफ्फरनगर हाईवे: हिट एंड रन मामले में अज्ञात वाहन चालक पर केस दर्ज
Saharanpur News: देवबंद-मुजफ्फरनगर हाईवे पर सब्जी मंडी के पास सड़क हादसे में जान गंवाने वाले बाइक सवार के मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी। पीड़ित गीता पत्नी स्व जयकिशन, निवासी ग्राम बास्तम ने तहरीर देकर बताया कि उनके पति जयकिशन पुत्र प्रकाशचंद 25 जुलाई की सुबह अपनी स्प्लेंडर प्लस बाइक (यूपी11एके9756) से ग्राम डांडी थामना की ओर जा रहे थे। सुबह करीब पांच से छह बजे के बीच देवबंद-मुजफ्फरनगर हाईवे पर सब्जी मंडी के पास रॉन्ग साइड से आए अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार और लापरवाही से उनकी बाइक में सामने से टक्कर मार दी।
हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। तहरीर के अनुसार, टक्कर लगने से जयकिशन सड़क पर गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति ने उनकी पुत्री को फोन कर हादसे की सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो पता चला कि पुलिस उन्हें सरकारी अस्पताल देवबंद ले गई थी, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम भी कराया। पीड़ित ने बताया कि पति के निधन के सदमे और अंतिम संस्कार में व्यस्त रहने के कारण वह तत्काल तहरीर नहीं दे सकीं। अब पुलिस ने उनकी तहरीर के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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