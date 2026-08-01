Saharanpur News: साइबर ठगों द्वारा ठगे गये 98 हजार रूपये कराये वापिस

Saharanpur News: गंगोह। कोतवाली पुलिस ने साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर ठगों द्वारा ठगी गयी कुल 98 हजार रूपये की शत प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में वापिस कराकर सराहनीय कार्य किया है। जिसे सर्वत्र सराहा जा रहा है। रणजीत सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी खैरसाल थाना गंगोह के खाते से 28 दिसम्बर 25 को आनलाइन फ्राड के माध्यम से कुल 98000 रूपये की धनराशि की ठगी की साईबर हैल्पलाईन वैबसाईट पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। एसएसपी के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतू जन-मानस को जागरुक करने व साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक द्वारा आज ठगी गयी धनराशि पीडित के खाते में वापस कराये गये।