Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: साइबर ठगों द्वारा ठगे गये 98 हजार रूपये कराये वापिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: फोटों-603-गंगोह में साइबर ठगी के शिकार को कैश बेक करती पुलिस सी खैरसाल थाना गंगोह के खाते से 28 दिसम्बर 25 को आनलाइन फ्राड के माध्यम से कुल 98000 रूपय

Saharanpur News: साइबर ठगों द्वारा ठगे गये 98 हजार रूपये कराये वापिस

Saharanpur News: गंगोह। कोतवाली पुलिस ने साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर ठगों द्वारा ठगी गयी कुल 98 हजार रूपये की शत प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में वापिस कराकर सराहनीय कार्य किया है। जिसे सर्वत्र सराहा जा रहा है। रणजीत सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी खैरसाल थाना गंगोह के खाते से 28 दिसम्बर 25 को आनलाइन फ्राड के माध्यम से कुल 98000 रूपये की धनराशि की ठगी की साईबर हैल्पलाईन वैबसाईट पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। एसएसपी के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतू जन-मानस को जागरुक करने व साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक द्वारा आज ठगी गयी धनराशि पीडित के खाते में वापस कराये गये।

ये भी पढ़ें:Ghazipur News: यूपीआई ठगी के शिकार व्यक्ति को मिले एक लाख वापस

पीडित ने थाना गंगोह साइबर हेल्प डेस्क टीम का आभार व्यक्त किया है। टीम में प्रभारी निरीक्षक इन्द्रेश कुमार, इंस्पैक्टर दिनेश कुमार, एसआई सतेन्द्र कुमार, आपरेटर नमन कुमार व मोहित रहे।

ये भी पढ़ें:साइबर ठगी का नया स्वरूप: धोखाधड़ी के वे तरीके जिनकी जानकारी हर भारतीय के लिए आवश्यक है
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Latest News Saharanpur News Gangoh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।