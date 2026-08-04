Saharanpur News: हिस्ट्रीशीटर गौकश पैर में गोली लगने से गिरफ्तार
Saharanpur News: चिलकाना थाना क्षेत्र में पुलिस और एक हिस्ट्रीशीटर गौकश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जबाबी कार्रवाई में बदमाश को घायल कर गिरफ्तार किया। उसके पास से अवैध हथियार, गौकशी उपकरण और एक जीवित गोवंश बरामद किया गया। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
Saharanpur News: चिलकाना थाना क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस और एक हिस्ट्रीशीटर गौकश के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, गौकशी के उपकरण, एक जीवित गोवंश, मोबाइल फोन और एक हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं। थानाध्यक्ष चिलकाना पुलिस टीम के साथ संगमौर से महेश्वरी कलां मार्ग पर नाले के पास संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि पास के गन्ने के खेत में एक व्यक्ति गौकशी की तैयारी कर रहा है।
पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नौशाद उर्फ पप्पू पुत्र इकबाल निवासी नथमलपुर घायल हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी थाना चिलकाना का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ करीब नौ मुकदमे दर्ज हैं। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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