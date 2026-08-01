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Saharanpur News: गौतस्कर की पुलिस के साथ मुठभेड़, गोली लगने से घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: गुरुवार रात को पुलिस ने गांव इब्राहिमपुर में गौकशी के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ की। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के बाकी दो साथी फरार हो गए। पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई है।

Saharanpur News: गौतस्कर की पुलिस के साथ मुठभेड़, गोली लगने से घायल

Saharanpur News: गुरुवार की देर रात विभिन्न थानों में कई मुकदमों में पंजीकृत बदमाश की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जहाँ से से हायर सेंटर रेफर कर दिया। जबकि गिरफ्तार गौतस्कर के दो साथी फरार होने में कामयाब रहे। एसओ वीरेंद्र सिंह राणा ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के गांव इब्राहिमपुर की नदी में कुछ लोग गौकशी कर रहे है। उन्होंने तत्काल मयपुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे तो नदी में तीन लोग गौकशी कर रहे थे।

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जब पुलिस ने गौकशी करने वाले कि घेराबंदी की तो गौतस्करो ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमे एक गौतस्कर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस घायल गौतस्कर रफी उर्फ राफा पुत्र सलामु निवासी ग्राम चौबारा थाना फतेहपुर को पकड़ लिया। जबकि उसके दो साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने रफी को सीएचसी फतेहपुर में भर्ती कराया जहाँ से चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने रफी के पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। एसओ ने बताया कि आरोपी दो साथी भागने में कामयाब रहे। जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।

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