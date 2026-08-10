Saharanpur News: कांवड़ मार्ग पर हुड़दंग करते12 वाहन सीज
Saharanpur News: रविवार की सुबह पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई की। हुड़दंगियों ने श्रद्धालुओं के बीच वाहनों से शरारती हरकतें कीं, जिससे पुलिस ने 12 वाहन सीज किए और 16 चालान किए, कुल मिलाकर 2.36 लाख रुपये का चालान किया। पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
Saharanpur News: कांवड़ियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस ने रविवार तड़के घंटाघर चौराहे पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। सुबह करीब चार बजे कांवड़ लेकर जा रहे श्रद्धालुओं के बीच शरारती तत्वों ने वाहनों से हुड़दंग करने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने तत्काल वाहनों को रोककर जांच की। जांच में बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट, मॉडिफाइड साइलेंसर, तीन सवारी और जरूरी दस्तावेज नहीं होने जैसी अनियमितताएं मिलीं। नगर कोतवाल प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने 12 वाहन सीज कर दिए, जबकि 16 वाहनों के चालान किए गए। कार्रवाई में कुल 2.36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
पुलिस ने हुड़दंग करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
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