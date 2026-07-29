Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: शिवा हत्याकांड: रंजिश में गला दबाकर की थी हत्या, मुठभेड़ में दो आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: रंजिश में गला दबाकर की थी हत्या, मुठभेड़ में दो आरोपी गिरफ्तार

Saharanpur News: शिवा हत्याकांड: रंजिश में गला दबाकर की थी हत्या, मुठभेड़ में दो आरोपी गिरफ्तार

Saharanpur News: सहारनपुर। कोतवाली देवबंबद के शिवा हत्याकांड के दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। खुद को घिरा देखकर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से चलाई गोली दोनों आरोपियों के पैर में लगी। पुलिस ने घायल अवस्था में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। आरोपियों ने पुरानी रंजिश और तमंचा दिखाने के विवाद में शिवा की गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया। देवबंद के मोहल्ला शशिनगर निवासी जयप्रकाश ने दर्ज कराए मामले में बताया था कि उसके बेटे शिवा रविवार रात करीब दस बजे अपने चार दोस्तों के बुलाने पर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा था। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी। सोमवार की रात मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अभिनंदन सिंह भी फॉरेंसिक टीम के साथ देर रात देवबंद पहुंचे थे। तलाश के दौरान पुलिस को टीचर कॉलोनी के पीछे एक खेत में शिवा का शव पड़ा मिला था। परिजनों ने आरोप लगाया कि शिवा की कुछ दिन पहले अपने दोस्तों से कहासुनी हो गई थी, लेकिन बाद में उसकी दोस्तों से दोबारा बातचीत हो गई थी और मनमुटाव दूर हो गया था, लेकिन आरोपी उससे रंजिश रखते थे। इसी के चलते रंजिश में शिवा को घर से बुलाकर उसकी हत्या की गई है。

ये भी पढ़ें:Saharanpur News: तीन दोस्तों ने सरिए से पीट कर युवक को मार डाल, खेत में छिपाया शव

आरोपियों की गिरफ्तारी

एसपी देहात मयंक पाठक ने पत्रकार वार्ता में बताया कि देवबंद पुलिस टीम बार्डर चौकी आगे रजवाहा पुलिया के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। मंगलोर रोड की ओर से बाइक दो लड़के आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने बाइक सवारों को रूकने का इशारा किया तो आरोपी नहीं रूके और पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए बाइक को गंगदासपुर मार्ग की ओर दौड़ा लिया। पुलिस ने पीछा करते हुए जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, दोनों आरोपियों के पैर में लगी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान आदि और एक नाबालिग आरोपी के रूप में हुई। आरोपियों के पास से दो तमंचे, चार कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है।

पुराने विवाद में कर दी हत्या

सहारनपुर। एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि मुख्य आरोपी पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 15 दिन पहले एक आरोपी व शिवा के बीच तमंचा दिखाने को लेकर विवाद हुआ था। इसको लेकर उनके बीच रंजिश हो गई थी। इसी के चलते आरोपियों ने शिवा की हत्या कर दी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह शिवा को घर से बुलाकर ले गए थे। इसके पश्चात टीचर कॉलोनी के पीछे ईख के खेत में गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके पश्चात शव खेत में छिपा दिया था। इसके बाद फरार हो गए। आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार किया है।

लोगों ने लगाया था जाम

सहारनपुर। हत्या से गुस्साए परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने देवबंद में सहारनपुर-मुजफ्फरनगर हाइवे पर मंगलवार को शव रखकर जाम भी लगा दिया था। दो घंटे तक आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग करते हुए हंगामा किया था। ऐसे में पुलिस को लाठियां फटकरानी पड़ी थी। इसमें कई लोग चोटिल भी हो गए थे। एसएसपी अभिनंदन सिंह और एसपी देहात मयंक पाठक मौके पर मौजूद रहे थे।

फांसी की मिले सजा

देवबंद। शिवा की मौत के बाद से उसके घर मातम पसरा है। परिजन पुत्र के हत्यारोपियों की कानून से फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। परिजनो का रो-रोकर बुरा हाल है। उनकी मांग है कि इकलौते पुत्र की हत्या करने वालों को फांसी की सजा दी जाए।

सामान्य प्रश्न

यह हत्या किस कारण हुई थी?
आरोपियों ने बताया कि 15 दिन पहले एक आरोपी व शिवा के बीच तमंचा दिखाने को लेकर विवाद हुआ था। इसको लेकर उनके बीच रंजिश हो गई थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Murder Saharanpur Latest News Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।