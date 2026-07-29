Saharanpur News: दुकान से मोबाइल व नकदी चोरी का खुलासा, बदमाश गिरफ्तार

Saharanpur News: सरसावा। पुलिस ने दुकान से मोबाइल और नकदी चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल फोन और 2200 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी प्रवेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर सेंट मेरी स्कूल के पीछे निर्माणाधीन कॉलोनी से इब्राहीमी निवासी (22) साकिब पुत्र नौशाद को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, 15 जुलाई को रेलवे रोड स्थित एक परचून की दुकान से मोबाइल फोन और 14 हजार रुपये चोरी होने के मामले में उसकी गिरफ्तारी की गई।पूछताछ में बदमाश ने चोरी की घटना स्वीकार करते हुए बताया कि अधिकांश नकदी खर्च हो चुकी है, जबकि बरामद 2200 रुपये उसी रकम में से बचे हुए हैं।