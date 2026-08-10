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Saharanpur News: पंजाबी बाग में घरों में घुसी गोह, मची अफरातफरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: रविवार को हकीकत नगर स्थित पंजाबी बाग में एक जंगली जीव, जिसे गोह कहा जाता है, कई घरों में घुस गया। इससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। वन विभाग के अधिकारियों को सूचित करने में दिक्कत हुई, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद की मदद से इसे पकड़ा गया और ढमोला नदी के किनारे सुरक्षित छोड़ दिया गया।

Saharanpur News: पंजाबी बाग में घरों में घुसी गोह, मची अफरातफरी

Saharanpur News: हकीकत नगर स्थित पंजाबी बाग में रविवार दोपहर उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक जंगली जीव (गोह/पटरागौ) कई घरों में घुस गया। वैष्णो धाम तिराहे के पास दोपहर करीब दो बजे नेवले की तरह दिखने वाले इस जंगली जीव को देखकर लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना देने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को देनी चाही लेकिन फोन रिसीव नहीं होने का आरोप है। इसके बाद क्षेत्रीय पार्षद सुधीर पंवार ने मेयर डॉ अजय कुमार सिंह को जानकारी दी। मेयर के फोन करने पर वन महकमा जगा और मामले की जानकारी पर वन विभाग तथा स्थानीय युवकों ने काफी मशक्कत के बाद ढूंढकर गोह को पकड़ा।

बाद में उसे सुरक्षित ढमोला नदी के किनारे छोड़ दिया गया। क्षेत्रीय पार्षद सुधीर पंवार ने बताया कि गोह कई घरों में घुस गई थी, जिससे लोगों में भय का माहौल बन गया था।

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