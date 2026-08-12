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Saharanpur News: महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक कर मन्नत मांगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: बडगांव। सावन महाशिवरात्रि पर्व बडे ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंगलवार तड़के से ही गांव के शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारों में लगकर भगवा

Saharanpur News: महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक कर मन्नत मांगी

Saharanpur News: बडगांव। सावन महाशिवरात्रि पर्व बडे ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंगलवार तड़के से ही गांव के शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारों में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख शांति की कामना की। हरिद्वार से पावन कावंड लेकर पहुंचे कावडियों ने गांव के शिवालयों में बम बम भोले ,हर हर महादेव के जयकारों के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। हर हर महादेव के जानकारों से गांव में शिवमय वातावरण हो गया। शिवरात्रि के साथ ही कस्बें में सेवा शिविरों का भी समापन हो गया। जलाभिषेक के दौरान गांव के शिवालयों में सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात रही।

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