Saharanpur News: नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को उनके नए दायित्वों के लिए बीडीओ ने दी बधाई
Saharanpur News: विकास खण्ड मुजफ्फराबाद में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का स्वागत किया गया। बीडीओ योगेन्द्र चौधरी ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रवीन कुमार एवं पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने संगठन की मजबूती और सहकर्मियों की समस्याएं हल करने पर जोर दिया।
Saharanpur News: विकास खण्ड मुजफ्फराबाद कार्यालय पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष/प्रधान सहायक मु०बाद,प्रवीन कुमार एवं पदाधिकारीयो का बीडीओ योगेन्द्र चौधरी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी। बीडीओ योगेन्द्र चौधरी ने कहा की पदाधिकारियों को संगठन की मजबूती और सहकर्मियों की समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी मिली है। ग्राम्य विकास एसोसिएशन के सभी नवनियुक्त पदाधिकारीयो को प्रशासनिक तालमेल और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने व एकता बनाए रखकर संघ को और अधिक शक्तिशाली और सक्रिय बनाने पर ज़ोर दिया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रवीन कुमार ने प्रशासनिक स्तर पर संवाद स्थापित कर हितों की रक्षा का आश्वासन दिया और कर्मचारियों के हित और विकास कार्यों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।
उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने और संगठन को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प दिलाया। इस दौरान संदीप कुमार, ओमवीर सिंह, प्रमोद कुमार, अशवनी त्यागी, प्रवीन कुमार शर्मा,अंकुर कपिल,अभिषेक डोभाल, संजय सैनी, राजकुमार, धर्मवीर के अलावा ब्लॉक के समस्त ग्राम विकास व ग्राम पंचायत अधिकारी, तकनिकी सहायक, रोज़गार सेवक, पंचायत सहायक, सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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