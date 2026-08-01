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Saharanpur News: संजय कुमार बने वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: र्मचारियों ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। सभी ने उम्मीद जताई कि उनके कुशल नेतृत्व, अनुभव और मार्गदर्शन में सहारनपुर रेलवे स्टेशन नई ऊंचाइय

Saharanpur News: संजय कुमार बने वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक

Saharanpur News: रामपुर मनिहारान।कोतवाली क्षेत्र के नयागांव के पास नहर की झाल में एक 30 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त न होने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। इस्लामनगर क्षेत्र के नयागांव के पास पूर्वी यमुनानहर की झाल में शुक्रवार को एक महिला का शव फसा मिला। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को झाल से बाहर निकाल कर एकत्र लोगों से महिला के शव की शिनाख्त करानी चाही। शव शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है।

कोतवाली प्रभारी उम्मेद कुमार का कहना है। कि नहर की झाल में अज्ञात महिला का शव मिला है। शव की पहचान न होने पर कार्रवाई करते हुए शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। महिला का शव 5 दिन पुराना लग रहा है।

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