Saharanpur News: संजय कुमार बने वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक
Saharanpur News: र्मचारियों ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। सभी ने उम्मीद जताई कि उनके कुशल नेतृत्व, अनुभव और मार्गदर्शन में सहारनपुर रेलवे स्टेशन नई ऊंचाइय
Saharanpur News: रामपुर मनिहारान।कोतवाली क्षेत्र के नयागांव के पास नहर की झाल में एक 30 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त न होने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। इस्लामनगर क्षेत्र के नयागांव के पास पूर्वी यमुनानहर की झाल में शुक्रवार को एक महिला का शव फसा मिला। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को झाल से बाहर निकाल कर एकत्र लोगों से महिला के शव की शिनाख्त करानी चाही। शव शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है।
कोतवाली प्रभारी उम्मेद कुमार का कहना है। कि नहर की झाल में अज्ञात महिला का शव मिला है। शव की पहचान न होने पर कार्रवाई करते हुए शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। महिला का शव 5 दिन पुराना लग रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।