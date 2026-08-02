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Saharanpur News: दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे पर युवक का शव मिला, शरीर पर चोटों के निशान

By Parnav Aggarwal
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़गांव इंटरचेंज के पास 35 वर्षीय युवक धीरज उर्फ चाइनीज का शव मिला। पुलिस मामला जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, वह नशे की हालत में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आया। परिजनों का कहना है कि वह किसी काम से आया था और घर नहीं लौटा।

Saharanpur News: दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे पर युवक का शव मिला, शरीर पर चोटों के निशान

Saharanpur News: बड़गांव। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़गांव इंटरचेंज के पास शनिवार सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के शरीर पर चोटों के निशान मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच कई पहलुओं से शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान जड़ौदा पांडा निवासी धीरज उर्फ चाइनीज (35) पुत्र राजपाल के रूप में हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि धीरज नशे की हालत में एक्सप्रेसवे पर पहुंच गया, जहां किसी तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस अन्य संभावनाओं को भी नजरअंदाज नहीं कर रही है। बताया गया कि धीरज शुक्रवार को किसी काम से बड़गांव आया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। शनिवार को उसका शव एक्सप्रेसवे पर मिला तो परिजनों में कोहराम मच गया। थानाध्यक्ष नरेंद्र भड़ाना ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के सही कारण स्पष्ट हो सकेंगे। फिलहाल घटनास्थल और आसपास के तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है तथा हर पहलू को ध्यान में रखकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी जांच की दिशा

पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला सड़क हादसे का प्रतीत हो रहा है, लेकिन मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। पुलिस घटनास्थल से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

काम से निकला था धीरज, घर नहीं लौटा

परिजनों के अनुसार धीरज उर्फ चाइनीज शुक्रवार को किसी काम से बड़गांव आया था। इसके बाद वह घर नहीं पहुंचा। शनिवार सुबह दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे पर उसका शव मिलने की सूचना मिली। घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

सामान्य प्रश्न

धीरज का शव कहाँ मिला?
धीरज का शव दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़गांव इंटरचेंज के पास मिला।
Parnav Aggarwal

लेखक के बारे में

Parnav Aggarwal

प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।

परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।

कॅरियर का सफर
प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।

कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।

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