Saharanpur News: पुर्णाहुति और भंडारे के साथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सम्पन्न
Saharanpur News: शिव शक्ति मंदिर में आयोजित यज्ञ अमित, दीप तथा स्वामी हरेकृष्ण महाराज की टीम ने वैदिक विधि-विधान से सभी अनुष्ठान संपन्न कराए।यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद
Saharanpur News: गंगोह । शिव शक्ति मंदिर में चला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का देव मर्तियों की विधिवत स्थापना, यज्ञ की पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ समापन हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर देव मर्तियों के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर धर्मलाभ अर्जित किया। यज्ञाचार्य अनुज शास्त्री के निर्देशन में पं. जगपाल, पं. अनिल जमदग्नि, सचिन दीक्षित, गोपाल, अमित, दीप तथा स्वामी हरेकृष्ण महाराज की टीम ने वैदिक विधि-विधान से सभी अनुष्ठान संपन्न कराए।यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। रेशमा, राखी, प्रवेश, पुष्पा, बीरमती, पायल प्रजापति, खुशी पांचाल, प्रेमो देवी, कमलेश, पूनम, मंजू, सुशील देशवाल, देवीचंद, संदीप तायल, सेवकराम आदि का सहयोग रहा।
मंदिर समिति ने सभी श्रद्धालुओं एवं सहयोगियों का आभार जताया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।