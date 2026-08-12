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Saharanpur News: पुर्णाहुति और भंडारे के साथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सम्पन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: शिव शक्ति मंदिर में आयोजित यज्ञ अमित, दीप तथा स्वामी हरेकृष्ण महाराज की टीम ने वैदिक विधि-विधान से सभी अनुष्ठान संपन्न कराए।यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद

Saharanpur News: पुर्णाहुति और भंडारे के साथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सम्पन्न

Saharanpur News: गंगोह । शिव शक्ति मंदिर में चला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का देव मर्तियों की विधिवत स्थापना, यज्ञ की पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ समापन हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर देव मर्तियों के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर धर्मलाभ अर्जित किया। यज्ञाचार्य अनुज शास्त्री के निर्देशन में पं. जगपाल, पं. अनिल जमदग्नि, सचिन दीक्षित, गोपाल, अमित, दीप तथा स्वामी हरेकृष्ण महाराज की टीम ने वैदिक विधि-विधान से सभी अनुष्ठान संपन्न कराए।यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। रेशमा, राखी, प्रवेश, पुष्पा, बीरमती, पायल प्रजापति, खुशी पांचाल, प्रेमो देवी, कमलेश, पूनम, मंजू, सुशील देशवाल, देवीचंद, संदीप तायल, सेवकराम आदि का सहयोग रहा।

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मंदिर समिति ने सभी श्रद्धालुओं एवं सहयोगियों का आभार जताया।

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