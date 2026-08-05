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Saharanpur News: जीआईएस सर्वे की खामियों पर निगम सख्त, जांच के बाद ही जारी होंगे बिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: जीआईएस सर्वे के आधार पर तैयार हुए करोड़ों रुपये के गृहकर और जलकर बिलों में गड़बड़ियों की जांच नगर निगम द्वारा तेज की गई है। सभी त्रुटियों का सत्यापन और संशोधन होने के बाद ही बिल भेजे जाएंगे। इससे घर मालिकों को सुधार प्रक्रिया में सहायता मिलेगी।

Saharanpur News: जीआईएस सर्वे की खामियों पर निगम सख्त, जांच के बाद ही जारी होंगे बिल

Saharanpur News: जीआईएस सर्वे के आधार पर तैयार हुए करोड़ों रुपये के गृहकर और जलकर बिलों में सामने आई गड़बड़ियों के बाद नगर निगम ने जांच तेज कर दी है।

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जांच प्रक्रिया

राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी त्रुटियों का सत्यापन और संशोधन होने के बाद ही बिल व नोटिस करदाताओं को भेजे जाएंगे। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संगीता गुप्ता ने राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी गलत बिल का वितरण न किया जाए। उन्होंने बताया कि वार्ड-65 कमेला कॉलोनी में एक भवन स्वामी ने स्वयं कर निर्धारण प्रपत्र में प्लॉट का क्षेत्रफल 8,10,810 वर्ग फुट और भवन की ऊंचाई 21 मंजिल दर्ज कर दी थी। इसी आधार पर सॉफ्टवेयर ने 66.24 करोड़ रुपये का वार्षिक मूल्यांकन करते हुए करीब 147 करोड़ रुपये का नोटिस तैयार कर दिया। बाद में संशोधित प्रपत्र मिलने पर बिल में सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई।

बिल में सुधार

वहीं वार्ड-2 मल्हीपुर रोड में जीआईएस सर्वे के दौरान भवन और भूमि की पैमाइश में त्रुटि के कारण 22.17 करोड़ रुपये का बिल बन गया था, जिसे भवन स्वामी के स्वयं कर निर्धारण प्रपत्र के आधार पर संशोधित कर दिया गया। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संगीता गुप्ता ने बताया कि स्वयं कर निर्धारण के दौरान प्राप्त सभी आपत्तियों की जांच कर आवश्यक संशोधन किए गए हैं और संशोधित बिलों के आधार पर गृहकर व जलकर की वसूली भी शुरू हो चुकी है।

सामान्य प्रश्न

नगर निगम ने बिल सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सभी त्रुटियों का सत्यापन और संशोधन होने के बाद ही बिल व नोटिस करदाताओं को भेजे जाएंगे।
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