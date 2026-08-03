Saharanpur News: पहली डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत, अस्पताल में हाथापाई-हंगामा
Saharanpur News: सहारनपुर में पहली संतान को जन्म देने के कुछ समय बाद प्रसूता आंचल की मौत से निजी अस्पताल में हंगामा मच गया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही और अभद्रता का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। नवजात की हालत भी नाजुक बताई गई है।
Saharanpur News: सहारनपुर। पहली संतान को जन्म देने के कुछ ही देर बाद प्रसूता की मौत होने से बाजोरिया रोड स्थित निजी अस्पताल में रविवार को जमकर हंगामा हो गया। देवबंद क्षेत्र के गांव रसूलपुर निवासी आंचल पत्नी अमर की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही, मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पर भीम आर्मी कार्यकर्ता भी पहुंच गए। हालात बिगड़ने पर सीओ द्वितीय मनोज कुमार यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित कराया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने पहले ऑपरेशन के लिए 30 हजार रुपये जमा कराए। डिलीवरी के बाद नवजात की हालत नाजुक बताकर भर्ती किया गया और प्रसूता को खून चढ़ाने के नाम पर दो बार खून की व्यवस्था कराई गई। इसके बाद हालत गंभीर बताते हुए 20 हजार रुपये और जमा कराने को कहा गया। परिजनों का कहना है कि उन्हें काफी देर तक प्रसूता से मिलने नहीं दिया गया। बाद में रुपये जमा कराने के बाद मुलाकात कराई गई। आरोप है कि कुछ ही देर बाद अस्पताल कर्मियों ने प्रसूता को मृत अवस्था में लाकर हायर सेंटर ले जाने को कहा। फाइल मांगने पर विवाद बढ़ गया और हाथापाई हो गई, जिसमें पीड़ित पक्ष की एक महिला के घायल होने का भी आरोप लगाया गया। परिजनों का कहना है कि यदि अस्पताल के पास इलाज की व्यवस्था नहीं थी तो समय रहते रेफर किया जाना चाहिए था। वहीं नवजात बेटे की हालत भी नाजुक बताई गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है。
0-जहां थी सबसे ज्यादा उम्मीद, वहीं मिला सबसे बड़ा सदमा
-परिजनों का कहना है कि पहले आंचल को जिला महिला अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन कुछ परिजनों की सलाह पर बेहतर इलाज की उम्मीद में निजी अस्पताल पहुंचाया गया। परिवार को भरोसा था कि यहां मां और बच्चा सुरक्षित रहेंगे, लेकिन डिलीवरी के कुछ ही देर बाद आंचल की मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया।
0-गोद में लेने से पहले ही बुझ गई आंचल की जिंदगी
-आंचल की शादी करीब डेढ़ वर्ष पहले अमर से हुई थी। यह उसकी पहली संतान थी। परिजनों के मुताबिक बेटे के जन्म के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और नवजात को भी नाजुक बताया जा रहा है एक अस्पताल में ईलाज जारी है। परिवार का कहना है कि आंचल अपने बेटे को ठीक से देख भी नहीं सकी और उसकी मौत हो गई।
0-वर्जन
-निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत के पूरे प्रकरण की जांच के लिए सीएमओ को निर्देशित किया जाएगा। जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. कुमुद रानी, एडी हेल्थ
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लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।
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कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।
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