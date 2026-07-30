Saharanpur News: गुरु पूर्णिमा पर्व पर विधायक ने लिया संतो का आशीर्वाद
Saharanpur News: गुरु पूर्णिमा पर्व पर विधायक ने लिया संतो का आशीर्वाद गुरु पूर्णिमा पर्व पर विधायक ने लिया संतो का आशीर्वादगुरु पूर्णिमा पर्व पर विधायक ने लिया संतो क
Saharanpur News: रामपुर मनिहारान। बुधवार को गांव धारकी में गुरु पूर्णिमा पर्व संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में विधायक देवेन्द्र निम ने मंदिर में उपस्थित महंत का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु पूर्णिमा पर्व के पावन मौके पर गांव धारकी स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में विधायक देवेन्द्र निम ने श्रद्धापूर्वक दर्शन किये। इस दौरान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की आरती एवं भजन-कीर्तन में सहभागिता कर गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने महंत श्री प्रसन्न दास एवं महंत श्री पालू दास का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की गई।
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