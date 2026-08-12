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Saharanpur News: श्रावण शिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजा शहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: क स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया। हरिद्वार से पवित्र गंगा नदी का जल लेकर आए कावड़ियों सहित अन्य शिवभक्तों ने सुबह होते शिवालयों में पहुंच जलाभिषे

Saharanpur News: श्रावण शिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजा शहर

Saharanpur News: सहारनपुर। श्रावण शिवरात्रि के पावन अवसर पर मंगलवार को महानगर और आसपास के क्षेत्रों के शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भोर होने से पहले ही बड़ी संख्या में कांवड़िये और स्थानीय श्रद्धालु भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती चली गई। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से शिवालय और आसपास का क्षेत्र गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने हरिद्वार से लाए पवित्र गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कांवड़ियों के साथ स्थानीय श्रद्धालुओं ने भी विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान शिव से सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। अनेक श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध, दही, शहद और गंगाजल अर्पित किया। इसके साथ ही बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और पुष्प-मालाएं चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया।

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श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं

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महाशिवरात्रि पर विधायक राजीव गुंबर ने बागेश्वर धाम मंदिर में किया जलाभिषेक

सहारनपुर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नगर विधायक राजीव गुंबर ने पत्नी स्नेह गुंबर के साथ बागेश्वर धाम महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सहारनपुर सहित प्रदेशवासियों की सुख-शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि महादेव की भक्ति जीवन में आस्था, संयम, सेवा और समर्पण का भाव पैदा करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं करती है। कांवड़ मार्गों पर साफ-सफाई, प्रकाश, पेयजल, चिकित्सा और सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाते हैं। स्नेह गुंबर ने महाशिवरात्रि को भक्ति और आस्था का महान पर्व बताते हुए सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। इस दौरान मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजता रहा.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावण शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़ किस जगह पर देखने को मिली?
श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर सहारनपुर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
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