Saharanpur News: सजे शिवमंदिर, गूंजेंगे हर-हर महादेव के जयकारे

Saharanpur News: सावन माह के दूसरे सोमवार को लेकर शहर के प्रमुख शिवालयों में विशेष तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मंदिरों में पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। मंदिरों में फूलों, रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक सजावट की गई है। सावन के दूसरे सोमवार को लेकर शिवभक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। शहर के प्रमुख शिवालयों में बेहट रोड स्थित श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर, चकराता रोड स्थित श्री बागेश्वर महादेव मंदिर, आवास विकास स्थित श्री हरि मंदिर, रानी बाजार स्थित श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर, कोर्ट रोड स्थित श्री पाठेश्वर महादेव मंदिर और गिलकॉलोनी स्थित श्री नारायण पुरी मंदिर में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए प्रवेश और निकास व्यवस्था को भी व्यवस्थित किया जा रहा है। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर बेलपत्र, दूध, गंगाजल, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करेंगे। मंदिरों में भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना के साथ भजन-कीर्तन का भी आयोजन किया जाएगा। कई मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई है.