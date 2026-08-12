Saharanpur News: महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिरों में भगवान शिव के जयकारे गूंजे
Saharanpur News: रामपुर मनिहारान में महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ देखी गई। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए सुबह से कतारों में लगे रहे। कांवडियों ने हरिद्वार से पवित्र जल लाकर भक्ति भाव के साथ भगवान शिव की पूजा की। भक्तों ने महादेव की कृपा और समृद्धि की कामना की।
Saharanpur News: रामपुर मनिहारान। सावन मास की महाशिवरात्रि पर्व पर मंगलवार को नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरो में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कांवड़ियों और स्थानीय भक्तों में शिवरात्रि को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। हरिद्वार से पवित्र जल लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने भक्ति भाव के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया। भक्तों ने जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फल अर्पित कर महादेव की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।
श्री ठाकुरद्वारा मंदिर, श्री दुर्गा मंदिर, कालोनी शिवपुरी शिव मंदिर, बाजार कला शिव मंदिर में शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर भक्ति भाव के साथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया।
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