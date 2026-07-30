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Saharanpur News: अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं: संजय गर्ग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं: संजय गर्ग

Saharanpur News: नागल। स्वामी दिव्यानंद तीर्थ मेमोरियल ट्रस्ट परिसर में गुरु पूर्णिमा पर सामूहिक यज्ञ के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री संजय गर्ग, ट्रस्ट के संरक्षक राजकुमार बंसल, अध्यक्ष राजेंद्र बंसल, महाराज सिंह डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य योगेश गुप्ता ने कस्बे के गणमान्य लोगों को रुद्राक्ष व तुलसी की माला पहनाकर स्वागत किया।इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री संजय गर्ग ने कहा नर सेवा नारायण सेवा से बढ़कर कोई अन्य पुण्य कर्म नहीं। अन्नदान को महादान भी कहा गया है। दान बहुत प्रकार से होता है पूर्व काल में लोग धर्मशालाएं, मंदिर निर्माण, अस्पताल निर्माण, स्कूल का निर्माण कराते थे।

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लेकिन इन सब में अन्नदान को सबसे ऊपर माना गया है।इस दौरान अजय अग्रवाल, मुकेश बंसल, नवीन बंसल, राजीव त्यागी, बलवीर सिंह, अंकित कौशिक, रोहित गर्ग, आदेश त्यागी, ओमवीर त्यागी, सतीश बंसल आदि रहे।

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