Saharanpur News: रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं: महापौर
Saharanpur News: फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स की ओर से अंबाला रोड पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। महापौर डॉ. अजय कुमार सिंह और अन्य नेताओं की उपस्थिति में युवाओं ने उत्साह से रक्तदान किया। महापौर ने रक्तदान के महत्व पर बल दिया, जबकि विकास कुमार अर्दली ने मानव सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और सम्मानित हुए।
Saharanpur News: फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स (एफबीडी) की ओर से अंबाला रोड स्थित एक होटल सभागार में मंगलवार को विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महापौर डॉ. अजय कुमार सिंह, आरएलडी महानगर अध्यक्ष भूषण चौहान और विकास कुमार अर्दली के संयुक्त तत्वावधान में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में युवाओं ने विशेष उत्साह दिखाते हुए स्वैच्छिक रक्तदान किया। सिविल डिफेंस के सक्रिय सदस्य विकास कुमार अर्दली ने भी रक्तदान कर मानव सेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके सेवा भाव से प्रभावित होकर महापौर डॉ. अजय कुमार सिंह ने उन्हें प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया और समाज के प्रति उनके समर्पण की सराहना की।
इस अवसर पर महापौर डॉ. अजय कुमार सिंह ने कहा कि रक्तदान महादान है। एक यूनिट रक्त किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज, दुर्घटना में घायल व्यक्ति, प्रसूता महिला अथवा अन्य जरूरतमंद की जान बचाने में सहायक हो सकता है। रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है, इसलिए प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को समय-समय पर स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहिए। सम्मानित होने के बाद विकास कुमार अर्दली ने कहा कि रक्तदान करना उनका सामाजिक दायित्व है। यदि उनके रक्त की एक यूनिट से किसी जरूरतमंद की जान बचती है तो इससे बड़ा सौभाग्य उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने युवाओं से नियमित रक्तदान कर मानव सेवा में योगदान देने की अपील की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।