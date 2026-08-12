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Saharanpur News: श्रद्धालुओं के साथ इंद्रदेव ने भी किया भगवान आशुतोष का जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: महाशिवरात्रि के अवसर पर देवबंद में शिवभक्तों ने स्थानिय शिवालयों में जलाभिषेक किया। हरिद्वार से लौटे कांवड़ियों ने गंगाजल लेकर भगवान आशुतोष का अभिषेक किया। कई प्रसिद्ध मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ थी, जबकि सुरक्षा के लिए स्थानीय अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहे।

Saharanpur News: श्रद्धालुओं के साथ इंद्रदेव ने भी किया भगवान आशुतोष का जलाभिषेक

Saharanpur News: देवबंद।महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर नगर एवं देहात के शिवालय में दिनभर हर हर महादेव और बम बोल के जयघोष गूंजते रहे। इस दौरान शिवभक्तों के साथ ही हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर लौटे कांवड़ियों ने भी प्राचीन सिद्धपीठ श्री मंकेश्वर महादेव मंदिर सहित अपने-अपने गांव के शिवालयों में भगवान आशुतोष का जलाभिषेक कर अपनी यात्रा संपन्न की। प्राचीन सिद्धपीठ श्री मन्केश्वर महादेव मंदिर मानकी और गांव घ्याना स्थित सिद्धपीठ श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हालांकि इस दौरान इंद्रदेव ने भी वर्षा कर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। देर रात से ही मंदिर परिसर में दिन भर लंबी-लंबी कतारों में घ् खड़े रहने के बाद शिवभक्तों ने भगवान आशुतोष का गंगाजल, दूध, बेलपत्र आदि से अभिषेक कर परिवार में सुख स्मृद्धि के लिए प्रार्थना की।

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जलाभिषेक को पीडब्ल्यूडी राज्यमंत्री कुंवर बृजेश सिंह और पूर्व एमएलसी चौ. गजे सिंह भी अपने-अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। इस दौरान प्रमुख मंदिरों में भव्य मेलों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान नगर के बालगिरी महादेव मंदिर, श्री ग्यारहमुखी महादेव मंदिर, शिव चौक स्थित मंदिर, शिक्षक नगर कालोनी स्थित शिव मंदिर, अर्धनारीश्वर महादेव मंदिर बाबूपुर, अंबोली, मनोहरपुर, पिपलेश्वर महादेव मंदिर व प्राचीन शिव मंदिर चंदेना कोली में भी जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की सुबह के लेकर देर शाम तक भीड़ दिखाई पड़ी। सुरक्षा की दृष्टि पुलिस बल के साथ एसडीएम विजय प्रताप सिंह, सीओ अमित कुमार और कोतवाली प्रभारी कपिल देव मौजूद रहे।

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