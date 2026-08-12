Saharanpur News: श्रद्धालुओं के साथ इंद्रदेव ने भी किया भगवान आशुतोष का जलाभिषेक

Saharanpur News: देवबंद।महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर नगर एवं देहात के शिवालय में दिनभर हर हर महादेव और बम बोल के जयघोष गूंजते रहे। इस दौरान शिवभक्तों के साथ ही हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर लौटे कांवड़ियों ने भी प्राचीन सिद्धपीठ श्री मंकेश्वर महादेव मंदिर सहित अपने-अपने गांव के शिवालयों में भगवान आशुतोष का जलाभिषेक कर अपनी यात्रा संपन्न की। प्राचीन सिद्धपीठ श्री मन्केश्वर महादेव मंदिर मानकी और गांव घ्याना स्थित सिद्धपीठ श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हालांकि इस दौरान इंद्रदेव ने भी वर्षा कर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। देर रात से ही मंदिर परिसर में दिन भर लंबी-लंबी कतारों में घ् खड़े रहने के बाद शिवभक्तों ने भगवान आशुतोष का गंगाजल, दूध, बेलपत्र आदि से अभिषेक कर परिवार में सुख स्मृद्धि के लिए प्रार्थना की।