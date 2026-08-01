Saharanpur News: नाला निर्माण को लेकर ग्रामीणों का हंगामा, प्रशासनिक टीम वापस लौटी
Saharanpur News: ग्रामीणों ने कल्लरपुर रोड पर नाला निर्माण कार्य के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि नाला अभिलेखों में दर्ज नहीं है। विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सलाह दी, लेकिन ग्रामीण नाला निर्माण को लेकर अडिग रहे और चेतावनी दी कि वे इसे किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे।
Saharanpur News: नगर के कल्लरपुर रोड पर नगर पंचायत द्वारा किए जा रहे नाला निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है। कि जब नाला अभिलेखों मे दर्ज नहीं है। फिर नाला निर्माण क्यों किया जा रहा है। सूचना पर विधायक, एसडीएम, तहसीलदार, चेयरमैन प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे।
ग्रामवासियों की मांग
तहसीलदार का कहना है। कि यह नाला निर्माण अभिलेखो में दर्ज नहीं है और ना ही नगर पंचायत ने इसकी कोई सूचना तहसील प्रशासन को दी है। नगर पंचायत ने कल्लरपुर मार्ग पर नाला निर्माण कार्य शुरू कराया था। करीब एक माह पूर्व ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर नाला निर्माण कार्य को रुकवा दिया था। शुक्रवार को विधायक देवेन्द्र निम, एसडीएम योगेश कुमार गौड़, तहसीलदार जितेन्द्र कुमार, चेयरमैन प्रतिनिधि कुलदीप बालियान ग्रामीणों के बीच पहुंचे। ग्रामीण नाला निर्माण न किए जाने की मांग को लेकर हंगामा करते रहे। ग्रामीण विकास कुमार, मांगेराम, सुरेश प्रमुख, शिवकुमार, कृष्णपाल, सतपाल, प्रवेश, रवि, सुनील, दीपक, महेंद्र आदि का आरोप है। कि सरकारी अभिलेखों में नाला नहीं है। फिर भी नगर पंचायत जबरदस्ती यहां पर नाला निर्माण करना चाहती है। जिससे सड़क की चौड़ाई कम हो जाएगी और मार्ग पर रोजाना दुर्घटना घटित होने की संभावना बनी रहेगी। क्षेत्रीय विधायक देवेन्द्र निम ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को समस्या के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने नाला निर्माण करने से मना कर दिया है और चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में नाला निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। ग्रामीणों के विरोध के चलते टीम वापस लौट आई।
तहसीलदार का बयान
तहसीदार जितेन्द्र कुमार ने मौके पर बताया कि सरकारी अभिलेखों में यहां नाला नहीं है और ना ही नगर पंचायत ने इसकी कोई सूचना तहसील प्रशासन को दी है। ग्रामीणों का कहना है। कि इस सड़क मार्ग से गांव सतीवाला, कल्लरपुर गुर्जर, ढोलागढ़ के ग्रामीण अपने गांव जाते है।
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