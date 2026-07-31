Saharanpur News: कांवड़ यात्रा का रोमांच, युवाओं में दिख रहा गजब का उत्साह
Saharanpur News: -पहली बार हरिद्वार से कांवड़ लाने निकले सुनीता, वैष्णवी, सूरज और बादल -बोले- सहारनपुर में
Saharanpur News: सहारनपुर, संवाददाता। कांवड़ यात्रा का उत्साह अब केवल पारंपरिक श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नई पीढ़ी भी पूरे उत्साह और आस्था के साथ इसमें भागीदारी कर रही है। इस बार चंडीगढ़ से जेन अल्फा के युवा सुनीता, वैष्णवी, सूरज और बादल पहली बार हरिद्वार से कांवड़ लेने पहुंचे हैं। उनके लिए यह धार्मिक यात्रा केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि जीवन का यादगार अनुभव भी बन गई है। युवाओं ने बताया कि वे 27 जुलाई को अपने घर से कांवड़ यात्रा के लिए निकले थे। पहली बार इस यात्रा का हिस्सा बनने को लेकर उनमें विशेष उत्साह है। उनका कहना है कि रास्ते में जगह-जगह लगाए गए सेवा शिविरों ने यात्रा को बेहद सहज और सुखद बना दिया। सहारनपुर में कांवड़ियों के ठहरने, भोजन, पेयजल और विश्राम की व्यवस्थाएं उन्हें काफी अच्छी लगीं। उन्होंने प्रशासन की तैयारियों की भी सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और चिकित्सा सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि धार्मिक आस्था के साथ यह यात्रा उन्हें अनुशासन, सेवा और सामाजिक सहयोग का भी संदेश दे रही है। पहली बार कांवड़ यात्रा में शामिल हुए इन युवाओं ने कहा कि यह अनुभव उनके जीवन की अविस्मरणीय स्मृतियों में हमेशा शामिल रहेगा。
सेवा शिविरों का उदय
तीन प्यासे कांवड़ियों से शुरू हुई पहल, आज 85 शिविरों में मिल रहा शिवभक्तों को सहारा कभी ऐसा समय था जब सहारनपुर शहर में कांवड़ियों के लिए एक भी सेवा शिविर नहीं लगाया जाता था। हरिद्वार से लौटते शिवभक्तों को भोजन, विश्राम और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती थीं। लेकिन वर्ष 1983 में तीन प्यासे कांवड़ियों की पीड़ा ने शहर में ऐसी सेवा परंपरा की नींव रखी, जिसने आज विशाल स्वरूप धारण कर लिया है। उस समय 85 वर्षीय रामचंद्र ने शहर का पहला कांवड़ शिविर शुरू किया था। आज उसी प्रेरणा से जनपद में करीब 85 कांवड़ सेवा शिविर संचालित हो रहे हैं, जहां हजारों शिवभक्तों की सेवा की जा रही है। रामचंद्र का यह शिविर पिछले 43 वर्षों से बिना रुके श्रद्धा, सेवा और समर्पण का प्रतीक बना हुआ है।
कांवड़ियों के पहले अनुभव
रामचंद्र बताते हैं कि वर्ष 1983 के श्रावण मास में तीन कांवड़िए प्यास से व्याकुल होकर देहरादून रोड स्थित उनके पास पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले उन्हें पानी पिलाया और भोजन के लिए पूछा। कांवड़ियों ने बताया कि उनका उपवास है। इस पर उन्हें केला और पेठा प्रसाद के रूप में दिया गया। बातचीत के दौरान कांवड़ियों ने कहा कि सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए कोई सेवा शिविर नहीं है। बस, इसी बात ने रामचंद्र के मन को झकझोर दिया और उन्होंने उसी वर्ष श्री शिव कांवड़ यात्री सेवा संघ के माध्यम से शहर का पहला कांवड़ शिविर शुरू कर दिया।
शिविर की पहचान
'केला-पेठे वाले शिविर' के नाम से बनी अलग पहचान -शुरुआती वर्षों में शिविर में केवल दूध, केला और पेठा प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता था। धीरे-धीरे यह शिविर श्रद्धालुओं के बीच 'केला-पेठे वाले शिविर' के नाम से प्रसिद्ध हो गया। समय के साथ सेवा का दायरा बढ़ता गया और अब यहां कांवड़ियों के लिए विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। प्रतिदिन करीब पांच हजार कांवड़िए इस शिविर में प्रसाद ग्रहण करते हैं। बड़ी संख्या में शिवभक्त यहां भोजन, विश्राम और सेवा का लाभ उठाते हैं। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में स्थानीय नागरिक भी बढ़-चढ़कर सहयोग करते हैं।
सेवा की निरंतरता
43 वर्षों से नहीं टूटी सेवा की परंपरा रामचंद्र का कहना है कि शिवभक्तों की सेवा ही उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गई है। बदलते समय के साथ शिविर की व्यवस्थाएं भी बढ़ती गईं, लेकिन सेवा का मूल भाव आज भी वही है जो 1983 में था। यही कारण है कि उनका शिविर केवल सहारनपुर ही नहीं, बल्कि दूर-दूर से आने वाले कांवड़ियों के बीच भी विशेष पहचान बना चुका है।
कांवड़ियों के लिए राहत
बारिश में कांवड़ियों को राहत दिलाने के लिए बैंक्वेट हॉल की जरूरत रामचंद्र ने बताया कि शिविर के समीप एक बैंक्वेट हॉल है, जहां पहले कांवड़ियों के ठहरने और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था हो जाती थी। पिछले कुछ वर्षों से यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उनका कहना है कि यदि कोई बैंक्वेट हॉल संचालक कांवड़ यात्रा के दौरान अपना परिसर उपलब्ध करा दे तो बारिश के समय हजारों कांवड़ियों को बड़ी राहत मिल सकती है। खुले और अस्थायी शिविरों में बारिश होने पर श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
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