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Saharanpur News: कांवड़ शिविर में हिंदू-मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने दिया सौहार्द का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: हरिद्वार में कांवड़ियों के स्वागत के लिए भाकियू द्वारा आलमपुर चौक पर कांवड़ सेवा शिविर शुरू किया गया। किसान नेता चौ. जगपाल सिंह ने इस शिविर का उद्घाटन किया। यहाँ हिंदू-मुस्लिम कार्यकर्ता मिलकर शिवभक्तों की सेवा कर रहे हैं और सामाजिक सौहार्द का संदेश दे रहे हैं।

Saharanpur News: कांवड़ शिविर में हिंदू-मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने दिया सौहार्द का संदेश

Saharanpur News: हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के स्वागत और सेवा के लिए भाकियू के लखनौती रोड स्थित आलमपुर चौक के पास कांवड़ सेवा शिविर शुरू किया गया। किसान नेता चौ. जगपाल सिंह ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में हिंदू-मुस्लिम कार्यकर्ता मिलकर शिवभक्तों की सेवा कर सामाजिक सौहार्द का संदेश दे रहे हैं। शिविर में देशी घी से तैयार हलवे की खुशबू वातावरण में फैल रही है। शिविर में भाकियू अराजनैतिक के महबूब चौधरी, नगराध्यक्ष दिलशाद शाह, अनिल, श्यामवीर राठी, रामपुर अध्यक्ष राजू चौधरी, प्रवेश चौधरी, जिला उपाध्यक्ष सारिक और कुरबान सहित संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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