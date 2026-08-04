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Saharanpur News: तबीयत बिगड़ने पर कांवड़िये को साथियों से मिलवाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: कांवड़ यात्रा के दौरान कुतुबशेर क्षेत्र की अस्थायी पुलिस चौकी के पास एक कांवड़िये की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पुलिसकर्मियों ने तुरंत एंबुलेंस बुलाकर चिकित्सा सहायता प्रदान की। आवश्यक दवाइयां दी गईं और उपचार के बाद कांवड़िये को उसके भाई और साथी श्रद्धालुओं से मिलवाया गया।

Saharanpur News: तबीयत बिगड़ने पर कांवड़िये को साथियों से मिलवाया

Saharanpur News: कांवड़ यात्रा के दौरान मंगलवार को कुतुबशेर क्षेत्र की अस्थायी कांवड़ पुलिस चौकी एलाइड पेट्रोल पंप पर एक कांवड़िये की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्काल 108 एंबुलेंस बुलाकर चिकित्सक द्वारा श्रद्धालु का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक दवाइयां दीं और चिकित्सकीय परामर्श दिया और उपचार के बाद कांवड़िये द्वारा बताए गए कांवड़ शिविर में उसके भाई अन्य साथियों से मिलवाया।

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