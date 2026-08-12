Saharanpur News: कांवड़ सेवा शिविर के समापन पर सेवादार सम्मानित
Saharanpur News: नानौता में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा के लिए आयोजित कांवड़ सेवा शिविर का समापन श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ। आयोजन समिति ने सेवादारों को सम्मानित किया। शिवभक्तों की सेवा करना पुण्य का कार्य है, और सम्मानित सेवादारों ने आयोजन समिति का आभार जताया।
Saharanpur News: नानौता। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा के लिए लगाए गए कांवड़ सेवा शिविर का समापन श्रद्धा एवं उत्साह के साथ हुआ। समापन अवसर पर शिविर में तन-मन और धन से सेवा करने वाले सेवादारों को आयोजन समिति के द्वारा सम्मानित किया गया। सोमवार को सुरेंद्र वर्मा तथा राजकुमार कालड़ा आदि आयोजकों ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सेवा करना पुण्य का कार्य है। शिविर में दिन-रात सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं के लिए भोजन, जलपान एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र एवं पटका पहनाकर सम्मानित किया गया।
सम्मान पाकर सेवादारों ने आयोजन समिति का आभार जताया। इस दौरान सुरेंद्र वर्मा, राजकुमार कालड़ा, बिजेंद्र रोहिला, जगपाल सिंह, धीरज रोहिला आदि रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।